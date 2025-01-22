Місяць і Меркурій зменшуються в розмірах: чи відбувається це з нашою планетою (фото)

Якщо коротко відповісти на запитання про те, чи зменшується Земля, то виходить одночасно і так, і ні.

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Спостереження за різними планетами в Сонячній системі та за її межами, допомогли вченим виявити докази того, що деякі з них зменшуються в розмірах. Що ж з ними відбувається, і чи відбувається це з нашою планетою? Про це пише IFLScience.

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Меркурій зменшується

У 1974 році космічний апарат Маринер-10 пролетів повз Меркурій і виявив докази того, що він зменшується. Ці докази з'явилися у вигляді кілометрових схилів по всій планеті. Їхня поява спричинена розломами під схилами, оскільки найменша планета Сонячної системи стискається через охолодження її внутрішньої частини.

Оскільки внутрішня частина Меркурія стискається, кора планети поступово покриває все меншу площу. Це відбувається за рахунок появи розломів і схилів, які з'являються під час стиснення кори. Такий процес можна порівняти з тим, як стискається яблуко, коли довго лежить і на ньому з'являються своєрідні морфіни. Тобто яблуко всихає і щось подібне відбувається з Меркурієм за рахунок охолодження його гарячих надр.

У 2014 році вчені з'ясували, що Меркурій зменшився приблизно на 7 км і розрахунки показали, що цей процес почався ще 3 млрд років тому. Лише 2023 року вчені з'ясували, що Меркурій продовжує зменшуватися і зараз, оскільки його надра все ще остигають.

Вчені з'ясували, що Меркурій продовжує зменшуватися і зараз, оскільки його надра все ще остигають Фото: NASA

Місяць зменшується

У 2010 році вчені з'ясували, що Місяць також зменшується завдяки вивченню схилів і розломів на його поверхні. З'ясувалося, що цей процес також відбувається через охолодження внутрішньої частини Місяця. За оцінками вчених за кілька мільйонів років Місяць зменшувався приблизно на 100 метрів.

У 2019 році вчені виявили докази того, що Місяць все ще продовжує зменшуватися, тобто його кора продовжує стискатися, а сам супутник Землі все ще тектонічно активний.

У 2010 році вчені з'ясували, що Місяць також зменшується Фото: NASA

Чи зменшується Земля?

За словами вчених, наша планета постійно набирає масу, адже щороку на Землю падає приблизно 40 000 тонн космічного пилу і метеоритів. Але водночас щороку з атмосфери Землі в космос відлітає величезна кількість газу.

Учені з'ясували, що щосекунди в космос відлітає приблизно 3 кг водню, а щороку Земля втрачає приблизно 95 000 тонн водню. Ще наша планета втрачає гелій і щороку в космос відлітає приблизно 1600 тонн цього газу.

Провівши порівняння цих чинників, а також рівень втрати енергії ядром Землі в міру його охолодження і кількість енергії, яку отримує наша планета, вчені з'ясували, що маса Землі зменшується щороку на 50 000 тонн. Хоча це і велика цифра, все ж вона становить лише 0,0000000000000001 % від загальної маси Землі.

Щороку з атмосфери Землі в космос відлітає величезна кількість газу Фото: phys.org

З іншого боку, вчені з'ясували, що розмір Землі щороку зменшується на 0,1 мм, що приблизно дорівнює ширині людської волосини. Тобто наша планета все ж зменшується, але не настільки сильно, щоб про це переживати.

Як уже писав Фокус, у NASA випробували паливо для ядерного ракетного двигуна. Він дасть змогу астронавтам дістатися до Марса у 2-3 рази швидше, ніж за допомогою хімічних ракетних двигунів. Дослідження показує, що час польоту на Марс може скоротитися з 6 місяців до 45 днів.

Також Фокус писав про п'ять найвідоміших "недоречних" артефактів на Землі, які не вписуються в нашу історію. Артефакти, які не узгоджуються з перебігом історії, люди знаходять уже давно, і більшість із них виявляються фікцією. Але є й археологічні знахідки, які справді неможливо пояснити.

Ще Фокус писав про те, що на початку січня космічний апарат BepiColombo близько підлетів до Меркурія і зробив нові фотографії його поверхні.