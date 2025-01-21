Гигантский межзвездный объект деформировал Солнечную систему: это может произойти снова

Ученые считают, что объект намного больше Юпитера по размеру мог так сильно приблизиться к Солнцу, что это привело к изменению орбит четырех планет Солнечной системы.

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Межзвездный объект размером с огромную планету миллиарды лет назад мог залететь в Солнечную систему и навсегда изменить орбиты ее четырех внешних планет. Ученые считают, что подобные изменения орбит планет могут произойти в будущем. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

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Известно, что диск Солнечной системы относительно деформирован, а орбиты планет слегка наклонены и являются больше овальными, чем круглыми. Хотя орбиты планет Солнечной системы, согласно популярной теории, должны находиться в одной плоскости и быть круговыми. Но ни одна из восьми планет, включая Землю, не имеет идеально круглой орбиты, и все находятся не в одной плоскости. Больше всего выделяются орбиты внешних планет Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

Новое исследование предполагает, что гигантский межзвездный гость мог залететь в миллиарды лет назад в Солнечную систему, деформировать ее, а затем улететь в более глубокий космос. Уже известно, что межзвездные гости время от времени посещают Солнечную систему. Пожалуй, самым известным из них является Оумуамуа, который был обнаружен в 2017 году.

Ученые создали тысячи моделей, чтобы выяснить, что могло повлиять на изменение орбит самых больших планет Солнечной системы. Одни модели показали, что объект, масса которого в 2-50 раз больше, чем у Юпитера, мог оказаться внутри орбиты Урана, а затем перемещался ближе к Марсу, что привело к деформации орбит внешних планет.

Ученые создали тысячи моделей, чтобы выяснить, что могло повлиять на изменение орбит самых больших планет Солнечной системы Фото: ScienceAlert

Но лучше всего совпадали с текущими особенностями орбит планет модели, в которых в Солнечную систему проник объект с массой в 8 раз больше, чем у Юпитера. Он пролетел с большой скорости от края Солнечной системы до Марса, а затем вылетел в более глубокий космос.

Также модели показывают, что с очень малой вероятностью возле Солнца могла пролететь на близком расстоянии карликовая звезда, что также могло вызвать изменение орбит внешних планет.

Поскольку наблюдения показывают, что субзвездных объектов и гигантских планет в космосе довольно много, то визиты таких объектов могут быть более обычным явлением, чем близкие пролеты звезд.

Ученые считают, что в будущем подобный межзвездный гость может еще немного деформировать Солнечную систему, а может быть даже больше, чем миллиарды лет назад.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что тяжелая темная материя разрушает наше понимание Вселенной. Если темная материя состоит из очень тяжелых частиц, то это создает большую проблему для лучшей модели Вселенной.

Также Фокус писал о том, что ученые призывают срочно обратить внимание на огромную проблему космического мусора на орбите. Если ее не решить, то пострадают все люди, в том числе и от изменения атмосферы Земли.