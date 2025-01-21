Гігантський міжзоряний об'єкт деформував Сонячну систему: це може статися знову

Учені вважають, що об'єкт, набагато більший за Юпітер за розміром, міг так сильно наблизитися до Сонця, що це призвело до зміни орбіт чотирьох планет Сонячної системи.

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Міжзоряний об'єкт розміром з величезну планету мільярди років тому міг залетіти в Сонячну систему і назавжди змінити орбіти її чотирьох зовнішніх планет. Вчені вважають, що подібні зміни орбіт планет можуть відбутися в майбутньому. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

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Відомо, що диск Сонячної системи відносно деформований, а орбіти планет злегка нахилені і є більше овальними, ніж круглими. Хоча орбіти планет Сонячної системи, згідно з популярною теорією, мають перебувати в одній площині і бути круговими. Але жодна з восьми планет, включно із Землею, не має ідеально круглої орбіти, і всі перебувають не в одній площині. Найбільше виділяються орбіти зовнішніх планет Сонячної системи: Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна.

Нове дослідження припускає, що гігантський міжзоряний гість міг залетіти мільярди років тому до Сонячної системи, деформувати її, а потім полетіти в глибший космос. Уже відомо, що міжзоряні гості час від часу відвідують Сонячну систему. Мабуть, найвідомішим із них є Оумуамуа, який був виявлений у 2017 році.

Учені створили тисячі моделей, щоб з'ясувати, що могло вплинути на зміну орбіт найбільших планет Сонячної системи. Одні моделі показали, що об'єкт, маса якого у 2-50 разів більша, ніж у Юпітера, міг опинитися всередині орбіти Урана, а потім переміщався ближче до Марса, що призвело до деформації орбіт зовнішніх планет.

Учені створили тисячі моделей, щоб з'ясувати, що могло вплинути на зміну орбіт найбільших планет Сонячної системи Фото: ScienceAlert

Але найкраще збігалися з поточними особливостями орбіт планет моделі, в яких у Сонячну систему проник об'єкт із масою у 8 разів більшою, ніж у Юпітера. Він пролетів з великою швидкістю від краю Сонячної системи до Марса, а потім вилетів у глибший космос.

Також моделі показують, що з дуже малою ймовірністю біля Сонця могла пролетіти на близькій відстані карликова зірка, що також могло спричинити зміну орбіт зовнішніх планет.

Оскільки спостереження показують, що субзоряних об'єктів і гігантських планет у космосі досить багато, то візити таких об'єктів можуть бути звичайнішим явищем, ніж близькі прольоти зірок.

Вчені вважають, що в майбутньому подібний міжзоряний гість може ще трохи деформувати Сонячну систему, а може бути навіть більше, ніж мільярди років тому.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що важка темна матерія руйнує наше розуміння Всесвіту. Якщо темна матерія складається з дуже важких частинок, то це створює велику проблему для кращої моделі Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що вчені закликають терміново звернути увагу на величезну проблему космічного сміття на орбіті. Якщо її не розв'язати, то постраждають усі люди, зокрема й від зміни атмосфери Землі.