Черные дыры делают то, чего от них никто не ожидал: астрономы удивлены новым открытием

Открытие бросает вызов общепринятому мнению относительно роста сверхмассивных черных дыр и скорости их вращения.

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Во Вселенной полно черных дыр, которые вращаются. Но в частности это касается сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре галактик. Новое исследование показало, что сверхмассивные черные дыры вращаются быстрее, чем ожидалось, а также, что формирование таких черных дыр происходит иначе, чем предполагалось, пишет Universe Today.

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Для описания характеристик сверхмассивной черной дыры используют два важных параметра: ее массу и скорость вращения. Но измерить массу черной дыры сложно, а еще сложнее измерить скорость ее вращения. Тем не менее эти параметры важны для понимания эволюции черных дыр.

Авторы исследования используя данные многолетних наблюдений измерили скорость вращения сверхмассивных черных дыр, обнаруженных в центрах галактик, за период от сегодняшнего для до примерно 7 млрд лет назад.

Астрономы также подробно изучили аккреционные диски черных дыр, которые представляют собой окружение черной дыры, где материя накапливается, а затем попадает в черную дыру. Понимание массы черной дыры и структуры ее аккреционного диска дает данные, которые позволяют измерить скорость вращения черной дыры. Астрономы обычно оценивают скорость вращения, наблюдая за тем, как материя ведет себя, падая в черную дыру.

По словам ученых, результаты исследования сотен сверхмассивных черных дыр стали для них большой неожиданностью. Астрономы обнаружили, сверхмассивные черные дыры вращаются слишком быстро, чтобы они были созданы только в результате слияния галактик. Выходит, что такие черные дыры в значительной степени набрали огромную массу благодаря плавному поглощению материи, что ускорило скорость вращения черной дыры.

По словам ученых, результаты исследования сотен сверхмассивных черных дыр стали для них большой неожиданностью. Иллюстрация Фото: New Atlas

Этот открытие бросает вызов общепринятому мнению о том, что сверхмассивные черные дыры всегда создаются при столкновении галактик. Другими словами, когда галактики сливаются, то сливаются и их центральные сверхмассивные черные дыры.

Как показало исследование, многие сверхмассивные черные дыры не только вращаются быстрее, чем ожидалось, но, что еще больше удивило астрономов, самые далекие черные дыры вращаются быстрее, чем более близкие к нам. Астрономы делают вывод, что в ранней Вселенной сверхмассивные черные дыры имели большую скорость вращения, которая затем замедлилась.

При этом сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной получили большую часть своей массы именно за счет поглощения материи, то есть звезд и межзвездного газа.

Поэтому более быстрая скорость вращения черные дыр в ранней Вселенной объяснится плавным набором массы, но чем больше две черные дыры сливались во время слияния галактик, то скорость их вращения замедлялась, считают ученые.

Как уже писал Фокус, обнаружен самый быстрый ветер на планете и такого явления нет в Солнечной системе. Ученые обнаружили сверхзвуковой ветер на далеком газовом гиганте. Ни на одной планете в Солнечной системе нет таких быстрых ветров.

Также Фокус писал о том, что с помощью космического телескопа Хаббл астрономы смогли создать самую подробную составную фотографию самой близкой к нам крупной галактики. Эта фотография состоит из сотен изображений, сделанных телескопом Хаббл за 10 лет, и показывает во всей красе галактику Андромеды. Кстати, эта галактика через несколько миллиардов лет начнет слияние с нашей галактикой Млечный Путь, что приведет к слиянию двух центральных сверхмассивных черных дыр.