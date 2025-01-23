Китайские астронавты установили на станции "Тяньгун" защиту от большой угрозы из космоса (видео)

Двое китайских астронавтов находились так долго в открытом космосе, что почти достигли мирового рекорда, установленного ими же в декабре прошлого года.

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Китайские астронавты установили защитные панели на космической станции "Тяньгун" во время выхода в открытый космос, который продолжался 8,5 часов. Это уже был второй выход в открытый космос для экипажа миссии "Шеньчжоу-19", который вернется на Землю в мае 2025 года, пишет Space.

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Китайские астронавты Цай Сюйчжэ и Сун Линдун вышли второй раз в открытый космос с момента прибытия на космическую станцию "Тяньгун" в октябре 2024 года. Это произошло 21 января и двое астронавтов находились в открытом космосе 8 часов 30 минут.

В декабре 2024 года эти же астронавты, как уже писал Фокус, установили новый мировой рекорд по длительности пребывания в открытом космосе – 9 часов и 6 минут. До этого рекорд пребывания в открытом космосе принадлежал астронавтам NASA, который в 2001 году находились за пределами космического корабля 8 часов и 56 минут.

Китайские астронавты в прошлый раз установили защитные панели на основной модуль орбитальной станции "Тяньгун", а теперь установили такую же защиту на модуле "Вэньтянь". Эти защитные панели предназначены для того, чтобы защитить внешнее оборудование станции от попадания космического мусора, то есть обломков спутников и космических ракет. Также эти панели могут защитить модули станции "Тяньгун" от попадания микрометеоритов.

Китайские астронавты в прошлый раз установили защитные панели на основной модуль орбитальной станции "Тяньгун", а теперь установили такую же защиту на модуле "Вэньтянь" Фото: Скриншот

Сейчас риск столкновений с космическим мусором возрастает сильно возрос из-за того, что таких обломков на околоземной орбите стало очень много из-за возросшего количества запусков в космос и наличия на орбите множества неработающих спутников и частей космических ракет. Как уже писал Фокус, международная группа ученых даже обратилась в ООН, чтобы были приняты срочные меры по решению проблемы космического мусора на околоземной орбите, который угрожает не только работающим спутникам и орбитальным станциям, а также и самой Земле.

Китайские ученые разработали специальные конструкции и материла для защитных панелей, которые смогут эффективно защитить станцию "Тяньгун" от попадания обломков космического мусора.

Трое китайских астронавтов миссии "Шеньчжоу-19" вернутся на Землю в мае этого года, когда их заменит экипаж миссии "Шеньчжоу-20". Также Китай запланировал в конце 2025 года запуск еще одного экипажа на станцию "Тяньгун" в рамках миссии "Шеньчжоу-21".

Напоминаем, что китайская космическая станция "Тяньгун", состоящая из трех модулей, была полностью собрана на орбите в конце 2022 года. Планируется, что она будет работать как минимум до 2032 года. В ближайшие годы Китай планирует увеличить размер станции и таким образом она может стать такой же большой, как и Международная космическая станция (МКС).

Как уже писал Фокус, в 2031 году МКС будет спущена в атмосферу Земли, где она должна сгореть, хотя часть ее обломков, вероятно, упадут в отдаленный от обитаемых островов участок Тихого океана.

Также Фокус писал о том, что жители Украины смогут увидеть солнечное затмение в 2025 году. Но это будет не полное, а частичное солнечное затмение.