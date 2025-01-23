Китайські астронавти встановили на станції "Тяньгун" захист від великої загрози з космосу (відео)

Двоє китайських астронавтів перебували так довго у відкритому космосі, що майже досягли світового рекорду, встановленого ними ж у грудні минулого року.

Related video

Китайські астронавти встановили захисні панелі на космічній станції "Тяньгун" під час виходу у відкритий космос, який тривав 8,5 годин. Це вже був другий вихід у відкритий космос для екіпажу місії "Шеньчжоу-19", який повернеться на Землю в травні 2025 року, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Китайські астронавти Цай Сюйчже і Сун Ліндун вийшли вдруге у відкритий космос із моменту прибуття на космічну станцію "Тяньгун" у жовтні 2024 року. Це сталося 21 січня і двоє астронавтів перебували у відкритому космосі 8 годин 30 хвилин.

У грудні 2024 року ці ж астронавти, як уже писав Фокус, встановили новий світовий рекорд за тривалістю перебування у відкритому космосі — 9 годин і 6 хвилин. До цього рекорд перебування у відкритому космосі належав астронавтам NASA, які 2001 року перебували за межами космічного корабля 8 годин і 56 хвилин.

Китайські астронавти минулого разу встановили захисні панелі на основний модуль орбітальної станції "Тяньгун", а тепер встановили такий самий захист на модулі "Веньтянь". Ці захисні панелі призначені для того, щоб захистити зовнішнє обладнання станції від потрапляння космічного сміття, тобто уламків супутників і космічних ракет. Також ці панелі можуть захистити модулі станції "Тяньгун" від потрапляння мікрометеоритів.

Китайські астронавти минулого разу встановили захисні панелі на основний модуль орбітальної станції "Тяньгун", а тепер встановили такий самий захист на модулі "Веньтянь" Фото: Скриншот

Зараз ризик зіткнень з космічним сміттям зростає сильно зріс через те, що таких уламків на навколоземній орбіті стало дуже багато через збільшену кількість запусків у космос і наявність на орбіті безлічі непрацюючих супутників і частин космічних ракет. Як уже писав Фокус, міжнародна група вчених навіть звернулася в ООН, щоб було вжито термінових заходів для розв'язання проблеми космічного сміття на навколоземній орбіті, яке загрожує не тільки супутникам, що працюють, і орбітальним станціям, а також і самій Землі.

Китайські вчені розробили спеціальні конструкції та матеріали для захисних панелей, які зможуть ефективно захистити станцію "Тяньгун" від потрапляння уламків космічного сміття.

Троє китайських астронавтів місії "Шеньчжоу-19" повернуться на Землю в травні цього року, коли їх замінить екіпаж місії "Шеньчжоу-20". Також Китай запланував наприкінці 2025 року запуск ще одного екіпажу на станцію "Тяньгун" у межах місії "Шеньчжоу-21".

Нагадуємо, що китайську космічну станцію "Тяньгун", що складається з трьох модулів, було повністю зібрано на орбіті наприкінці 2022 року. Планується, що вона працюватиме щонайменше до 2032 року. Найближчими роками Китай планує збільшити розмір станції і таким чином вона може стати такою ж великою, як і Міжнародна космічна станція (МКС).

Як уже писав Фокус, у 2031 році МКС спустять в атмосферу Землі, де вона має згоріти, хоча частина її уламків, імовірно, впадуть у віддалену від населених островів ділянку Тихого океану.

Також Фокус писав про те, що жителі України зможуть побачити сонячне затемнення у 2025 році. Але це буде не повне, а часткове сонячне затемнення.