Сонячне затемнення 2025: його зможуть побачити і жителі України, коли воно відбудеться

Часткове сонячне затемнення буде найкраще видно в Північній Америці, але в Європі його також можна буде спостерігати.

Related video

Коли Місяць закриває собою Сонце, перебуваючи між Землею і нашою зіркою, відбувається сонячне затемнення. Коли Місяць не повністю закриває собою Сонце, відбувається часткове сонячне затемнення і незабаром його зможуть також побачити і жителі України. Це затемнення відбудеться в суботу, 29 березня і буде глибоким частковим сонячним затемненням, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Глибоке часткове сонячне затемнення буде видно з Північної півкулі. У цей час тінь Місяця переміщатиметься поверхнею Землі протягом тривалого часу, хоча в окремих регіонах Землі сонячне затемнення триватиме лише кілька хвилин. Незважаючи на те, що Місяць не повністю закриє собою Сонце, все ж це буде відносно велике сонячне затемнення.

Хоча це астрономічне явище можна буде побачити на території більшої частини Європи, все ж найкраще часткове сонячне затемнення буде видно в північно-східних регіонах Північної Америки.

До 94% Сонця буде закрито Місяцем під час часткового сонячного затемнення в Північній Америці, а в Європі воно буде закрито в діапазоні від 86% до 15%. На північному заході України можна буде також побачити часткове сонячне затемнення, хоча Сонце буде закрите Місяцем зовсім небагато. Саме астрономічне явище триватиме з 10:50 до 14:43 за Києвом 29 березня 2025 року. За цей час тінь Місяця переміщатиметься по Землі і в різних регіонах планетах можна буде спостерігати зовсім різне сонячне затемнення, яке відрізнятиметься за тривалістю.

Загалом на шляху часткового сонячного затемнення 2025 року опиняться понад 800 млн осіб, але тільки кілька десятків тисяч людей у Канаді побачать максимально закрите Місяцем Сонце.

Під час часткового сонячного затемнення не можна дивитися на Сонце без спеціальних окулярів, інакше можна сильно пошкодити зір.

Здебільшого жителі більшої частини Північної півкулі зможуть побачити під час затемнення, як Місяць створює своєрідний півмісяць Сонця, коли закриє частину нашої зірки під час орбітального руху.

Як уже писав Фокус, минулого року під час повного сонячного затемнення зняли два невідомі об'єкти.

Також Фокус писав про те, що дивний квазісупутник Землі отримав ім'я на честь богині дверних петель. У нашої планети, крім Місяця, також є і квазісупутники, і один з них отримав офіційне ім'я через 21 рік після відкриття.

Також Фокус писав про незвичайне явище, яке виявили астрономи на Сонці, і воно виникає перед тим, як на нашій зірці відбуваються сонячні спалахи.