Солнечное затмение 2025: его смогут увидеть и жители Украины, когда оно произойдет

Частичное солнечное затмение будет лучше всего видно в Северной Америке, но в Европе его также можно будет наблюдать.

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Когда Луна закрывает собой Солнце, находясь между Землей и нашей звездой, происходит солнечное затмение. Когда Луна не полностью закрывает собой Солнце, происходит частичное солнечное затмение и скоро его смогут также увидеть и жители Украины. Это затмение произойдет в субботу, 29 марта и будет глубоким частичным солнечным затмением, пишет Space.

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Глубокое частичное солнечное затмение будет видно из Северного полушария. В это время тень Луны будет перемещаться по поверхности Земли в течение длительного времени, хотя в отдельных регионах Земли солнечное затмение будет продолжаться всего несколько минут. Несмотря на то, что Луна не полностью закроет собой Солнце, все же это будет относительно крупное солнечное затмение.

Хотя это астрономическое явление можно будет увидеть на территории большей части Европы, все же лучше всего частичное солнечное затмение будет видно в северо-восточных регионах Северной Америки.

До 94% Солнца будет закрыто Луной во время частичного солнечного затмения в Северной Америке, а в Европе оно будет закрыто в диапазоне от 86% до 15%. На северо-западе Украины можно будет также увидеть частичное солнечное затмение, хотя Солнце будет закрыто Луной совсем немного. Само астрономическое явление будет продолжаться с 10:50 до 14:43 по Киеву 29 марта 2025 года. За это время тень Луны будет перемещаться по Земле и в разных регионах планетах можно будет наблюдать совсем разное солнечное затмение, которое будет отличаться по длительности.

Всего на пути частичного солнечного затмения в 2025 году окажутся более 800 млн человек, но только несколько десятков тысяч людей в Канаде увидят максимально закрытое Луной Солнце.

Во время частичного солнечного затмения нельзя смотреть на Солнце без специальных очков, иначе можно сильно повредить зрение.

В основном жители большей части Северного полушария смогут увидеть во время затмения, как Луна создает своеобразный полумесяц Солнца, когда закроет часть нашей звезды во время орбитального движения.

Как уже писал Фокус, в прошлом году во время полного солнечного затмения засняли два неизвестных объекта.

Также Фокус писал о том, что странный квазиспутник Земли получил имя в честь богини дверных петель. У нашей планеты кроме Луны также есть и квазиспутники и один из них получил официальное имя через 21 год после открытия.

Также Фокус писал о необычном явлении, которое обнаружили астрономы на Солнце, и оно возникает перед тем, как на нашей звезде происходят солнечные вспышки.