Китайські астронавти вийшли у відкритий космос і побили світовий рекорд NASA: що відомо (відео)

Китайські астронавти Цай Сюйчже і Сун Ліндун побили світовий рекорд за тривалістю перебування у відкритому космосі.

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Двоє китайських астронавтів із місії "Шеньчжоу-19" 17 грудня вийшли у відкритий космос за межі космічної станції "Тяньгун" і побили світовий рекорд астронавтів NASA, встановлений 2001 року. Вони найдовше в історії космічних польотів перебували у відкритому космосі, пише Interesting Engineering.

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Двоє китайських астронавтів із місії "Шеньчжоу-19" 17 грудня вийшли у відкритий космос за межі космічної станції "Тяньгун" і побили світовий рекорд астронавтів NASA, встановлений 2001 року.

Китайські астронавти Цай Сюйчже і Сун Ліндун із місії "Шеньчжоу-19", які наразі перебувають на космічній станції "Тяньгун", вийшли у відкритий космос і перебували за межами станції впродовж рекордних 9 годин і 6 хвилин.

Таким чином китайські астронавти побили світовий рекорд, встановлений астронавтами NASA Джеймсом Воссом і Сьюзан Гелмс у 2001 році. Вони здійснили вихід у відкритий космос із шаттла "Діскавері" під час польоту на Міжнародну космічну станцію (МКС), який залишався рекордним до 17 грудня 2024 року. Астронавти NASA перебували у відкритому космосі протягом 8 годин і 56 хвилин.

Китайська космічна станція "Тяньгун" обертається навколо Землі на висоті від 340 до 450 км, приблизно на такій самій висоті розташована і МКС. Будівництво цієї станції Китай розпочав 2021 року і завершив наприкінці 2022 року. Наразі вона складається з трьох модулів, що з'єднані у формі літери Т.

Китайська космічна станція "Тяньгун" обертається навколо Землі на висоті від 340 до 450 км, приблизно на такій самій висоті перебуває і МКС Фото: space.com

Цай Сюйчже і Сун Ліндун вийшли у відкритий космос із модуля "Веньятнь", а підтримку цієї місії здійснював астронавт Ван Хаоцзе зсередини космічної станції. В успіху місії також важливу роль зіграли роботизовані маніпулятори космічної станції "Тяньгун".

Цай Сюйчже і Сун Ліндун вийшли у відкритий космос із модуля "Веньятнь" Фото: interestingengineering.com

Астронавти під час перебування у відкритому космосі провели огляд встановленого зовні станції обладнання, а також встановили захисні панелі на модулі "Тяньхе". Вони мають захистити важливе зовнішнє обладнання станції від потенційного потрапляння уламків космічного сміття.

Китайські астронавти вийшли у відкритий космос у скафандрах Feitian, які дають змогу перебувати за межами станції "Тяньгун" протягом щонайменше 8 годин. Термін служби цих скафандрів становить 3 роки, і їх можна використовувати максимум для 15 виходів у відкритий космос.

Астронавти під час перебування у відкритому космосі провели огляд встановленого зовні станції обладнання, а також встановили захисні панелі на модулі "Тяньхе" Фото: interestingengineering.com

Астронавти місії "Шеньчжоу-19" побили попередній рекорд, встановлений астронавтами місії "Шеньчжоу-18" у травні цього року. Той вихід у відкритий космос тривав 8 годин і 23 хвилини.

Астронавти місії "Шеньчжоу-19" побили попередній рекорд, встановлений астронавтами місії "Шеньчжоу-18" у травні цього року. Той вихід у відкритий космос тривав 8 годин і 23 хвилини

Астронавт Сун Ліндун тепер увійшов в історію, як перший китайський астронавт, який народився в 1990-х роках, який здійснив вихід у відкритий космос. А Цай Сюйчже здійснив другий вихід у відкритий космос у своїй кар'єрі. У листопаді 2022 року він перебував за межами космічної станції "Тяньгун" протягом 5 годин і 30 хвилин.

Астронавти місії "Шеньчжоу-19" мають повернутися на Землю наприкінці квітня або на початку травня 2025 року, тож вони здійснять ще кілька виходів у відкритий космос. Можливо, їм вдасться також встановити новий рекорд.

Першим китайським астронавтом, який вийшов у відкритий космос, став 2008 року Чжай Чжиган. Він перебував за межами космічного корабля "Шеньчжоу-7" протягом 20 хвилин.

Як уже писав Фокус, астронавти NASA, який застрягли на МКС на багато місяців, замість запланованих 8 днів, не повернуться додому в лютому наступного року. Їм доведеться чекати ще до березня, а може і до квітня, поки буде готова нова місія на орбіту.

Також Фокус писав про те, що полюси Сонця почали мінятися місцями. Насправді зміни полюсів магнітного поля нашої зірки являють собою звичайне явище, яке відбувається в певний період часу.