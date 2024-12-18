Полюси Сонця почали мінятися місцями: чому це відбувається (фото)

Насправді зміни полюсів магнітного поля нашої зірки являють собою звичайне явище, яке відбувається в певний період часу.

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Цього року Сонце особливо сильно проявляє свою активність у вигляді сонячних спалахів і корональних викидів маси. Все це є частиною 11-річного циклу сонячної активності, під час якого магнітні полюси Сонця поступово міняються місцями на піку активності зірки, пише IFLScience.

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Що відбувається з магнітним полем Сонця?

Магнітні полюси на Землі також змінюють своє положення протягом сотень або тисяч років, і це може відбуватися, мабуть, випадковим чином, з інтервалами від 10 000 до 50 млн років або більше, при цьому зміна полюсів відбувається в середньому кожні 200 000-300 000 років.

Активність Сонця збільшується і зменшується протягом 11-річного циклу, відомого як цикл Швабе. З 1826 до 1843 року німецький астроном Генріх Швабе спостерігав за Сонцем і виявив, що воно обертається навколо своєї осі кожні 27 днів. Вчений помітив, що протягом 11 років Сонце переходить від спокійних періодів, коли на ньому не видно сонячних плям, до періодів високої активності, коли можна побачити 20 або більше груп сонячних плям.

Поява сонячних плям спричинена змінами в магнітному полі Сонця, оскільки зірка на екваторі обертається швидше, ніж на полюсах, і відбувається перемішування намагніченої плазми. Магнітні поля Сонця піднімаються через зону конвекції і прориваються через фотосферу в хромосферу і корону нашої зірки. Сонячна активність проявляється у вигляді появи сонячних плям, сонячних спалахів і корональних викидів маси. Магнітне поле Сонця перевертається під час настання піку сонячної активності або сонячного максимуму, який настає приблизно в середині 11-річного циклу.

Так виглядають сонячні плями на Сонці Фото: NASA

Коли сонячні плями виходять із надр Сонця в полярно-протилежних парах, потоки плазми перебудовують їхні магнітні поля, розтягуючи, послаблюючи і підкреслюючи зміщення їхніх полярностей. Ці ослаблені магнітні поля сонячних плям переносяться потоками плазми до полюсів Сонця. Нове магнітне поле, як правило, має протилежну магнітну полярність по відношенню до існуючого полярного магнітного поля, і коли протилежні полярності вступають у контакт, вони знищують одна одну. Цей процес досягає апогею на піку активності Сонця, коли достатня кількість полів протилежної полярності досягає полюсів, руйнуючи полярне магнітне поле і замінюючи його новим полярним магнітним полем протилежної магнітної полярності.

Так виглядає сонячний спалах Фото: NASA

Чим небезпечний сонячний максимум для Землі?

Усе це вже почало відбуватися на Сонці, тобто магнітні полюси зірки змінюють своє положення, а магнітне поле перевертається. Річ у тім, що в листопаді, як вважають науковці, на Сонці настав сонячний максимум, який триватиме до кінця 2025 року, а може бути до початку 2026 року.

Це не найкращий період, який безпосередньо впливатиме на нашу планету і земні технології. Під час піку сонячної активності зростає кількість найсильніших сонячних спалахів (це потоки ультрафіолетового і рентгенівського випромінювання) і корональних викидів маси (це потоки намагніченої плазми, викинутої в космос). Через сонячні спалахи на Землі часто порушується робота систем навігації та зв'язку, і чим сильніші спалахи, тим більше проблем вони створюють для земних технологій. Також спалахи негативно впливають на роботу супутників на орбіті, що може призвести навіть до їх падіння на Землю. Коли корональні викиди маси врізаються в магнітне поле Землі, то вони провокують появу геомагнітної бурі, що також негативно позначається на роботі, наприклад, енергосистем та інших технологій на Землі.

Як уже писав Фокус, перша в історії подвійна зірка виявлена поруч із чорною дірою в центрі Чумацького Шляху. Досі астрономи ще ніколи не спостерігали подвійних зірок в околицях надмасивної чорної діри Стрілець А*.

Також Фокус писав про те, що загадкове випромінювання дозволило астрономам виявити подвійну чорну діру в центрі далекої галактики, яка поглинає несподіваний об'єкт.