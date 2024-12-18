Таємничий сигнал із космосу: виявлено чорні діри, що поглинають те, чого раніше не бачили

Астрономи виявили сигнал випромінювання, який був не схожий на жоден зі спостережуваних раніше, що призвело до несподіваного відкриття.

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Вчені вивчили таємничий сигнал випромінювання, який виходив з активного ядра дуже далекої галактики, але його характеристики не збігалися з тим, що раніше бачили астрономи. У результаті дослідження вчені дійшли висновку, що вони виявили дві надмасивні чорні діри, які поглинають несподіваний об'єкт. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Live Science.

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Надмасивні чорні діри являють собою об'єкти з масою від 100 000 до кількох мільярдів мас Сонця. Вони можуть поглинати цілі зірки і в результаті таких подій випускають потоки потужного випромінювання.

Ще в березні 2021 року астрономи виявили сигнал випромінювання, що отримав назву AT 2021hdr, який виходив з активного ядра галактики 2MASX J21240027+3409114, розташованої приблизно на відстані 1 млрд світлових років від нас. У цьому випромінюванні вчені виявили коливання світла, які повторювалися "кожні 60-90 днів. Уперше астрономи бачили подібні зміни у випромінюванні, що виходить з активного ядра галактики. Унікальні характеристики випромінювання вчені спостерігали в рентгенівському, ультрафіолетовому й видимому світлі.

Спочатку вчені вважали, що сигнал випромінювання може бути пов'язаний зі знайомими явищами, як-от вибух наднової або ж подія припливного руйнування, коли надмасивна чорна діра розриває зірку на частини під час поглинання. Але випромінювання не було схожим на те, яке видно під час таких подій. Тож автори нового дослідження вирішили вивчити сигнал більш детально і спостерігали за ним протягом кількох років.

Дослідження не дало змоги точно визначити джерело таємничого випромінювання, адже вчені так і не змогли пояснити його незвичайні характеристики. Тому астрономи використали комп'ютерне моделювання, щоб розгадати цю загадку.

Вчені дійшли висновку, що вони виявили дві надмасивні чорні діри, які поглинають несподіваний об'єкт Фото: SciTechDaily

Автори дослідження дійшли висновку, що загадкове випромінювання могли створити дві надмасивні чорні діри, які поглинають масивну хмару міжзоряного газу. Теоретично така можливість існує. Моделювання показало, що характеристики випромінювання добре відповідають тому, що може відбуватися під час поглинання чорними дірами газової хмари.

Астрономи дійшли висновку, що в центрі далекої галактики перебуває пара надмасивних чорних дір, розділених відстанню в 1 світловий день, які здійснюють оберт одна навколо одної приблизно кожні 130 днів. Водночас загальна маса чорних дір становить приблизно 40 млн мас Сонця, а їхнє злиття відбудеться приблизно через 70 000 років. Що стосується газової хмари, то вчені вважають, що її маса порівнянна з масою Сонця.

Для підтвердження висновків учених необхідні подальші спостереження. Якщо відкриття підтвердиться, воно може змінити те, як астрономи вивчають надмасивні чорні діри, і надасть новий метод дослідження їхньої еволюції та ролі у формуванні галактик.

За словами вчених, знайти подвійні надмасивні чорні діри складно, але теоретично вони можуть існувати в центрах галактик.

Як уже писав Фокус, можливо, таким буде будинок астронавтів на Місяці та Марсі. Індія активно готується до освоєння Місяця й Марса, а тому була проведена перша в історії країни імітаційна місія, в якій були змодельовані умови перебування в іншому світі.

Також Фокус писав про те, що астрономам вдалося розкрити секрет загадкових космічних вибухів. Вони припускають, що такі події пов'язані з поглинанням чорними дарами середньої маси сусідніх зірок.