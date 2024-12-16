Розкрито секрет рідкісних космічних вибухів: усе вказує на незвичайного пожирача матерії

На сьогоднішній день вчені виявили всього 12 подібних космічних вибухів, які, як припускають, пов'язані з харчуванням чорних дір.

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Астрономи виявили дуже швидкий і дуже яскравий космічний вибух у карликовій галактиці на відстані 500 млн світлових років від нас. Але походження таких вибухів досі залишається загадкою. Уперше вчені припустили, що ці явища виникають тоді, коли чорна діра середньої маси поглинає сусідню зірку. Дослідження опубліковано The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Вчені виявили дуже яскравий і швидкий спалах світла, що отримав назву CSS161010, у далекій карликовій галактиці. Цей спалах досяг межі яскравості всього за 4 дні, а потім рівень світла значно знизився всього за 2,5 дня.

На сьогоднішній день астрономи виявили всього 12 таких космічних вибухів, але їх походження залишається загадкою. Тепер же вперше вчені, на основі вивчення CSS161010, припустили, що такі вибухи найімовірніше є наслідком процесу поглинання чорною дірою середньої маси найближчої зірки.

За словами вчених, їх здивували отримані дані, адже в інших подібних подіях вони не спостерігали схожих характеристик. Якщо спочатку передбачалося, що це явище може бути надновою, то подальший аналіз показав, що це не так.

За словами вчених, розвиток випромінювання схожий на те, яке можна побачити в активних ядрах галактик, де знаходяться надмасивні чорні діри. Тож космічний вибух, виявлений вченими, вказує на те, що він також пов'язаний із чорною дірою, але набагато меншого розміру.

Астрономи вважають, що в центрі карликової галактики, яка за масою приблизно в 400 разів менша від Чумацького Шляху, знаходиться чорна діра середньої маси. Тобто її маса приблизно в 100 — 100 000 разів більша, ніж у Сонця. Точніше визначити її масу поки що неможливо.

Взагалі астрономи на сьогоднішній день виявили дуже невелику кількість чорних дір середньої маси, адже їх дуже складно ідентифікувати. Але дослідження таких чорних дір має вирішальне значення для розуміння шляхів формування та еволюції чорних дір.

За словами вчених, саме чорні діри середньої маси є будівельними блоками надмасивних чорних дір, які знаходяться у великих галактиках, таких як наш Чумацький Шлях.

Як уже писав Фокус, вчені запропонували новий спосіб виявити інопланетян за допомогою термоядерного синтезу. Новий метод може допомогти виявити планети, де живуть інопланетні цивілізації, здатні створювати термоядерний синтез.

Також Фокус писав про те, що чорна діра М87*, яка є першою сфотографованою безпосередньо чорною дірою, знову здивувала астрономів. Вони вперше за багато років виявили дуже рідкісне випромінювання, що виходить від цієї чорної діри.