Термоядерний синтез: учені запропонували новий спосіб виявити інопланетян

Новий метод може допомогти виявити планети, де живуть інопланетні цивілізації, здатні створювати термоядерний синтез.

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Вчені вважають, що за допомогою спостереження за далекими планетами там можна виявити ознаки наявності термоядерного синтезу. Це вказуватиме на те, що цю технологію освоїла розвинена інопланетна цивілізація. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical, пише Interesting Engineering.

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Основою нового способу пошуку потенційних інопланетян є співвідношення дейтерію до водню на далекій планеті. Це співвідношення приблизно в 10 разів вище на Землі, ніж у міжзоряному середовищі. Відомо, що кам'янисті планети, як-от Земля, де можуть мешкати інопланетяни, мають вище співвідношення дейтерію до водню, ніж у міжзоряному середовищі.

Учені вважають, якщо співвідношення дейтерію до водню на далекій планеті нижче, ніж базовий рівень міжзоряного середовища, то може вказувати на щось дивне. Жоден відомий природний процес не може знизити це співвідношення на планеті. Отже, це може зробити потенційна позаземна цивілізація.

Дейтерій є ізотопом водню, який трапляється в природі, його можна виявити скрізь у Всесвіті. Це дуже стабільний ізотоп, який може існувати дуже довго. Дейтерій містить один нейтрон і один протон, на відміну від звичайного водню, який має тільки один протон.

Нейтрон робить дейтерій важчим за звичайний водень, тож його легко виявити під час дистанційного зондування. Дейтерій також є паливом для термоядерного синтезу.

Якщо використовувати дейтерій у термоядерному реакторі як основне паливо, то теоретично можна отримати набагато більше термоядерної енергії, ніж під час синтезу атомів водню. Майже вся енергія, яку створює Сонце, виробляється внаслідок термоядерного синтезу атомів водню в ядрі нашої зірки.

Фізики вважають, що на Землі термоядерний синтез можна створити шляхом злиття дейтерію з іншим ізотопом водню — тритієм. Цей ізотоп має один протон і два нейтрони, а тому важчий.

Основою нового способу пошуку потенційних інопланетян є співвідношення дейтерію до водню на далекій планеті Фото: phys.org

Під час синтезу дейтерію і тритію виділяється дуже багато термоядерної енергії. Учені вважають, що позаземна цивілізація могла б освоїти термоядерний синтез, що призвело б до зміни хімічної природи її рідної планети.

Автори дослідження кажуть, якщо інопланетяни освоїли термоядерний синтез, то їм потрібні природні джерела дейтерію. Якщо на планеті, де живуть інопланетяни, є океани, то з них можна добувати дейтерій. Тритій виявити складніше, адже він не трапляється в природі, тоді, як правило, має бути синтезований.

Тому вчені вважають, що інопланетяни могли б використовувати для термоядерного синтезу злиття атомів дейтерію. Це дасть змогу отримувати величезну кількість енергії для живлення передових технологій.

Учені вважають, що потрібно розробити нові спектрометри для аналізу атмосфер і океанів планет, схожих на Землю. Так можна буде знайти зміни в хімічній природі планети. А отже й ознаки технологічно розвиненої цивілізації.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що інопланетне життя може радикально відрізнятися від земного. Проте є способи його виявити.

Також Фокус писав про те, що історична величезна чорна діра здивувала вчених. Вони вперше виявили рідкісне явище. Це спалах високоенергетичного гамма-випромінювання, що виходить від чорної діри М87*.