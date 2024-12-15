Інопланетяни не такі, як ми думаємо: вчені розповіли, як же їх тоді знайти

Інопланетне життя може бути несхожим на земне життя. Тому спроби знайти докази їхнього існування вимагають певної креативності.

Related video

Вченим відомий тільки один приклад життя у Всесвіті, і воно існує на Землі. Але що, якщо життя може формуватися іншими способами? Як шукати інопланетян, якщо невідомо, як вони можуть виглядати? Вважається, що найпоширенішою формою позаземного життя, найімовірніше, є мікроби, оскільки вони можуть виникнути легше, ніж великі організми. Але існує можливість того, що десь у космосі існує розвинена позаземна цивілізація. У будь-якому разі ці позаземні види можуть бути несхожими на те, що відомо вченим про форми життя, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З моменту відкриття першої планети за межами Сонячної системи в 1995 році, вчені виявили понад 5000 планет, які обертаються навколо інших зірок. Багато з цих планет невеликі і кам'янисті, як Земля, і знаходяться в зоні населеності своїх зірок. Це область космосу біля зірки, умови в якій дають змогу перебувати воді в рідкому вигляді на планеті, і в такий спосіб це може підтримувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Існує велика ймовірність, що на багатьох планетах, які ще навіть невідомі нам, є відповідні умови для виникнення життя.

Але вчені не дійшли єдиної думки щодо того, яким саме чином визначати поняття "життя", якщо йдеться про живі організми. NASA визначає життя як "самопідтримувану хімічну реакцію, здатну до дарвінівської еволюції". Тобто це організми зі складною хімічною системою, які розвиваються, пристосовуючись до навколишнього середовища.

Еволюція життя на Землі розвивалася протягом мільярдів років від одноклітинних організмів до великих тварин та інших видів, включно з людьми. За допомогою спектроскопії, методу для виявлення хімічних слідів життя, вчені шукають на інших планетах сигнатури кисню в атмосфері, який створили мікроби, або сигнатури хлорофілу, які вказують на рослинне життя. Але чи є універсальною дарвінівська еволюція? Які хімічні реакції можуть призвести до появи життя за межами Землі?

Універсальний закон еволюції у Всесвіті

Усе життя на Землі походить від мікробного спільного предка приблизно 4 млрд років тому. Ті самі хімічні процеси спостерігаються у всіх живих організмах на Землі, і ці процеси можуть бути універсальними. Але вони також можуть радикально відрізнятися, якщо йдеться про інші планети.

У недавньому дослідженні міжнародна група вчених представила нестандартний погляд на еволюцію. Вони вирішили вивчити, які процеси створили порядок у Всесвіті, біологічні чи ні, щоб з'ясувати, як вивчати виникнення життя, абсолютно несхожого на життя на Землі.

Науковці вважають, що складні системи хімічних речовин або мінералів, перебуваючи в середовищі, яке дає змогу деяким конфігураціям зберігатися краще, ніж іншим, еволюціонують для зберігання більшої кількості інформації. Згодом система стане більш різноманітною і складною, набуваючи функцій, необхідних для виживання, за допомогою свого роду природного відбору.

Учені припустили, що може існувати закон, який описує еволюцію найрізноманітніших фізичних систем. Біологічна еволюція за допомогою природного відбору може бути лише одним із прикладів цього закону.

У біології інформація відноситься до інструкцій, які зберігаються в послідовності нуклеотидів у молекулі ДНК, і вони в сукупності складають геном організму, а також формують зовнішній вигляд організму і те, як він функціонує.

З точки зору теорії інформації, природний відбір призведе до того, що геном стане складнішим, оскільки він зберігатиме більше інформації про навколишнє середовище. Але не можна робити висновок, що тварини складніші за мікробів. Біологічна інформація збільшується з розміром генома, але щільність еволюційної інформації падає. Щільність еволюційної інформації — це частка функціональних генів у геномі або частка загального генетичного матеріалу, яка виражає пристосованість до навколишнього середовища.

Організми, які люди вважають примітивними, як-от бактерії, мають геноми з високою щільністю інформації, а тому здаються краще спроектованими, ніж геноми рослин або тварин.

Якими можуть бути інопланетяни?

Учені вивчили альтернативи земної біохімії. Усі відомі живі організми, від бактерій до людей, містять воду, і це розчинник, необхідний для життя на Землі. Але життя потенційно може виникнути і з інших розчинників. Учені з'ясували, що такими розчинниками можуть бути сірчана кислота, аміак, рідкий вуглекислий газ і навіть рідка сірка.

Інопланетне життя також може не бути засноване на вуглеці, який є основою всіх основних молекул життя на Землі. Просунуті форми життя на інших планетах можуть бути настільки дивними, що навіть складно це уявити. Тому для виявлення життя вчені мають бути креативними.

Автори дослідження вважають, що потрібно шукати не тільки воду і кисень на інших планетах, а й інші речовини, які можуть вказувати на життя. Що стосується розвинених позаземних цивілізацій, то потрібно шукати сліди штучних забруднювачів атмосфери або ж ознаки можливої технологічної активності.

Інопланетне життя може сильно відрізнятися від життя на Землі, але поки що вчені не виявили жодної ознаки того, що воно існує десь ще у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, нова теорія передбачає, що розумних інопланетян можна знайти за допомогою особливих електростанцій, які отримують енергію з темної матерії.