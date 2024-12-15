Инопланетяне не такие, как мы думаем: ученые рассказали, как же их тогда найти

Инопланетная жизнь может быть непохожа на земную жизнь. Поэтому попытки найти доказательства их существования требуют некоторой креативности.

Related video

Ученым из известен только один пример жизни во Вселенной, и она существует на Земле. Но что, если жизнь может формироваться другими способами? Как искать инопланетян если неизвестно, как они могут выглядеть? Считается, что наиболее распространенной формой внеземной жизни, скорее всего, являются микробы, поскольку они могут возникнуть легче, чем крупные организмы. Но существует возможность того, что где-то в космосе существует развитая внеземная цивилизация. В любом случае эти внеземные виды могут непохожими на то, что известно ученым о формах жизни, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С момента открытия первой планеты за пределами Солнечной системы в 1995 году, ученые обнаружили более 5000 планет, которые вращаются вокруг других звезд. Многие из этих планет небольшие и каменистые, как Земля, и находятся зоне обитаемости своих звезд. Это область космоса возле звезды, условия в которой позволяют находится воде в жидком виде на планете и таким образом это может поддерживать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем. Существует большая вероятность на многих планетах, которые еще даже неизвестны нам есть подходящие условия для возникновения жизни.

Но ученые не пришли к единому мнению относительно того, каким именно образом определять понятие "жизнь" если речь идет о живых организмах. NASA определяет жизнь как "самоподдерживающуюся химическую реакцию, способную к дарвиновской эволюции". То есть это организмы со сложной химической системой, которые развиваются, приспосабливаясь к окружающей среде.

Эволюция жизни на Земле развивалась на протяжении миллиардов лет от одноклеточных организмов до крупных животных и других видов, включая людей. С помощью спектроскопии, метода для обнаружения химических следов жизни, ученые ищут на других планетах сигнатуры кислорода в атмосфере, который создали микробы, или сигнатуры хлорофилла, которые указывают на растительную жизнь. Но является ли универсальной дарвиновская эволюция? Какие химические реакции могут привести к появлению жизни за пределами Земли?

Универсальный закон эволюции во Вселенной

Вся жизнь на Земле произошла от микробного общего предка примерно 4 млрд лет назад. Те же самые химические процессы наблюдаются во всех живых организмах на Земле, и эти процессы могут быть универсальными. Но они также могут радикально отличаться, если речь идет о других планетах.

В недавнем исследовании международная группа ученых представила нестандартный взгляд на эволюцию. Они решили изучить, какие процессы создали порядок во Вселенной, биологические или нет, чтобы выяснить, как изучать возникновение жизни, совершенно непохожей на жизнь на Земле.

Ученые считают, что сложные системы химических веществ или минералов, находясь в среде, которая позволяет некоторым конфигурациям сохраняться лучше, чем другим, эволюционируют для хранения большего количества информации. Со временем система станет более разнообразной и сложной, приобретая функции, необходимые для выживания с помощью своего рода естественного отбора.

Ученые предположили, что может существовать закон, описывающий эволюцию самых разных физических систем. Биологическая эволюция с помощью естественного отбора может быть лишь одним из примеров этого закона.

В биологии информация относится к инструкциям, которые хранятся в последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК, и они в совокупности составляют геном организма, а также формируют внешний вид организма и то, как он функционирует.

С точки зрения теории информации, естественный отбор приведет к тому, что геном станет более сложным, поскольку он будет хранить больше информации об окружающей среде. Но нельзя делать вывод, что животные сложнее микробов. Биологическая информация увеличивается с размером генома, но плотность эволюционной информации падает. Плотность эволюционной информации — это доля функциональных генов в геноме или доля общего генетического материала, которая выражает приспособленность к окружающей среде.

Организмы, которые люди считают примитивными, такие как бактерии, имеют геномы с высокой плотностью информации и поэтому кажутся лучше спроектированными, чем геномы растений или животных.

Какими могут быть инопланетяне?

Ученые изучили альтернативы земной биохимии. Все известные живые организмы, от бактерий до людей, содержат воду, и это растворитель, необходимый для жизни на Земле. Но жизнь потенциально может возникнуть и из других растворителей. Ученые выяснили, что такими растворителями могут быть серная кислота, аммиак, жидкий углекислый газ и даже жидкая сера.

Инопланетная жизнь также может не быть основана на углероде, который является основой всех основных молекул жизни на Земле. Продвинутые формы жизни на других планетах могут быть настолько странными, что даже сложно это представить. Поэтому для обнаружения жизни ученые должны быть креативными.

Авторы исследования считают, что нужно искать не только воду и кислород на других планетах, но и другие вещества, которые могут указывать на жизнь. Что касается развитых внеземных цивилизаций, то нужно искать следы искусственных загрязнителей атмосферы или же признаки возможной технологической активности.

Инопланетная жизнь может сильно отличаться от жизни на Земле, но пока что ученые не обнаружили ни одного признака того, что она существует где-то еще во Вселенной.

Как уже писал Фокус, новая теория предполагает, что разумных инопланетян можно найти с помощью особенных электростанций, которые получают энергию из темной материи.