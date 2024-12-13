Инопланетяне могут скрываться не там, где мы их ищем: что говорит новая теория

Ученые считают, что признаки развитых внеземных цивилизаций можно обнаружить благодаря существованию особенных энергетических устройств, которые забирают энергию не у звезд, а у черных дыр.

Related video

Исследователи предположили необычную теорию, которая касается поиска внеземного разума в нашей галактике. Предполагается, что инопланетяне могут использовать так называемые сферы Дайсона для получения энергии из темной материи в черных дырах. Если обнаружить сигнатуры этих энергетических устройств, то можно выйти на потенциальных инопланетян. И выяснить, где они обитают. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Popular Mechanics.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые предполагают, что развитые инопланетяне цивилизации могут использовать сферы Дайсона для получения огромного количества энергии, чтобы удовлетворить все свои потребности. Но эти сферы Дайсона собирают энергию не у звезд, а у первичных черных дыр. Эта теория очень необычная, но тем не менее имеет право на существование.

Сфера Дайсона – это гипотетическое устройство для сбора энергии звезды, которое теоретически может использовать очень развитая внеземная цивилизация. Идея состоит в том, что инопланетяне могут окружить свою родную звезду огромными солнечными панелями и таким образом создать термоядерную электростанцию. Это необходимо для того, чтобы удовлетворить огромные потребности в энергии, которые не могут восполнить источники на родной планете внеземной цивилизации.

Существует шкала Кардашева, которая разделяет цивилизации на уровни в зависимости от того, сколько энергии они могут потреблять и собирать. То есть одни цивилизации могут собирать всю энергии своей планеты или звезды, в то время как другие – энергию соседних звезд или даже большинства звезд в галактике.

Согласно шкале Кардашева человеческая цивилизация находится на нулевом уровне. Авторы нового исследования предполагают, что инопланетная цивилизация, которая может собирать энергию из черных дыр находится на уровне 2 или 3.

Ученые считают, что инопланетяне могут использовать конструкцию похожую на гипотетическую сферу Дайсона, но она окружает первичную черную дыру. При этом теория предполагает, что первичные черные дыры являются темной материей и именно из нее инопланетяне получают энергию.

Первичные черные дыры до сих пор никто не видел, хотя считается, что они были созданы в начале истории Вселенной и являются очень маленькими. Что они собой представляют также неизвестно, но некоторые ученые считают, что они могут быть составляющей частью невидимой темной материи. Существование последней подтверждается благодаря влиянию темной материи на обычную материю, но напрямую ее также никто не видел.

Авторы нового исследования считают, что обнаружение сигнатур своеобразных сфер Дайсона в нашей галактике или где-то еще во Вселенной даст возможность найти разумных инопланетян.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, как Луна отдалилась от Земли на нынешнее расстояние. Исследование предполагает, что океаны из магмы на Земле ускорили перемещение Луны.

Также Фокус писал о том, каким образом гипотеза под названием "Великий фильтр" дает объяснение тому факту, что люди так и не обнаружили инопланетные цивилизации.