Інопланетяни можуть ховатися не там, де ми їх шукаємо: що говорить нова теорія

Вчені вважають, що ознаки розвинених позаземних цивілізацій можна виявити завдяки існуванню особливих енергетичних пристроїв, які забирають енергію не в зірок, а в чорних дір.

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Дослідники припустили незвичайну теорію, яка стосується пошуку позаземного розуму в нашій галактиці. Передбачається, що інопланетяни можуть використовувати так звані сфери Дайсона для отримання енергії з темної матерії в чорних дірах. Якщо виявити сигнатури цих енергетичних пристроїв, то можна вийти на потенційних інопланетян. І з'ясувати, де вони мешкають. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Popular Mechanics.

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Вчені припускають, що розвинені інопланетяни цивілізації можуть використовувати сфери Дайсона для отримання величезної кількості енергії, щоб задовольнити всі свої потреби. Але ці сфери Дайсона збирають енергію не у зірок, а у первинних чорних дір. Ця теорія дуже незвичайна, але тим не менш має право на існування.

Сфера Дайсона — це гіпотетичний пристрій для збору енергії зірки, який теоретично може використовувати дуже розвинена позаземна цивілізація. Ідея полягає в тому, що інопланетяни можуть оточити свою рідну зірку величезними сонячними панелями і таким чином створити термоядерну електростанцію. Це необхідно для того, щоб задовольнити величезні потреби в енергії, які не можуть заповнити джерела на рідній планеті позаземної цивілізації.

Існує шкала Кардашева, яка поділяє цивілізації на рівні залежно від того, скільки енергії вони можуть споживати і збирати. Тобто одні цивілізації можуть збирати всю енергії своєї планети або зірки, тоді як інші — енергію сусідніх зірок або навіть більшості зірок у галактиці.

Згідно зі шкалою Кардашева людська цивілізація перебуває на нульовому рівні. Автори нового дослідження припускають, що інопланетна цивілізація, яка може збирати енергію з чорних дір, перебуває на рівні 2 або 3.

Учені вважають, що інопланетяни можуть використовувати конструкцію схожу на гіпотетичну сферу Дайсона, але вона оточує первинну чорну діру. При цьому теорія припускає, що первинні чорні діри є темною матерією і саме з неї інопланетяни отримують енергію.

Первинні чорні діри досі ніхто не бачив, хоча вважається, що вони були створені на початку історії Всесвіту і є дуже маленькими. Що вони собою являють також невідомо, але деякі вчені вважають, що вони можуть бути складовою частиною невидимої темної матерії. Існування останньої підтверджується завдяки впливу темної матерії на звичайну матерію, але напряму її також ніхто не бачив.

Автори нового дослідження вважають, що виявлення сигнатур своєрідних сфер Дайсона в нашій галактиці або десь іще у Всесвіті дасть можливість знайти розумних інопланетян.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, як Місяць віддалився від Землі на нинішню відстань. Дослідження припускає, що океани з магми на Землі прискорили переміщення Місяця.

Також Фокус писав про те, яким чином гіпотеза під назвою "Великий фільтр" дає пояснення тому факту, що люди так і не виявили інопланетні цивілізації.