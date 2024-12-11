"Великий фільтр": як ця гіпотеза пояснює, чому ми не знайшли розумних інопланетян

Вирішення знаменитого парадоксу Фермі, можливо, містить гіпотеза, яка існує вже майже 30 років.

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Ще в 1950 році фізик Енріко Фермі, задався питанням, де всі інопланетяни, і відтоді його питання про те, що якщо позаземні цивілізації існують, то чому ми їх не знайшли, стало відомим, як парадокс Фермі. Дійсно, якщо життя виникло тут, на Землі, а Всесвіт має тенденцію не створювати щось тільки по одному разу, то інше життя має виникнути і в інших частинах Всесвіту. По суті весь космос має бути наповнений розвиненими позаземними цивілізаціями. Гіпотеза під назвою "Великий фільтр" дає пояснення чому ми не знайшли всі ці розумні форми життя, пише Space.

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Навіть якщо врахувати той факт, що в потенційних інопланетян існують проблеми з технологічним розвитком, тривалістю життя, а також їм можуть заважати розвиватися різні катастрофи, однаково це не пояснить, чому люди не виявили розвинене розумне життя щонайменше в нашій галактиці. Чумацький Шлях існує вже понад 13 млрд років, а цього більш ніж достатньо, щоб позаземні цивілізації заповнили нашу галактику. Люди повинні спостерігати різні технологічні артефакти, але їх немає.

Великий фільтр

Гіпотеза під назвою "Великий фільтр" була запропонована вченим Робіном Хенсоном у 1996 році. Суть гіпотези полягає в тому, що далеко не всі, якщо взагалі будь-які, цивілізації у Всесвіті доходять до такого рівня технологічного розвитку, щоб почати польоти в космос. Тому розумні позаземні цивілізації не поширилися нашою галактикою. Тобто існує якийсь фільтр, який не дає змоги досягти дуже високої стадії розвитку будь-якій розумній цивілізації.

Зараз людство перебуває на шляху до ширшого освоєння космосу, а тому ідея про те, що якийсь фільтр може не дозволити нам це зробити, трохи лякає. Проблема в тому, що достеменно не невідомо, коли або де виникає фільтр насправді.

Гансон запропонував 9 окремих етапів, які потрібні життю для переходу з нижчої ліги у вищу: правильна зоряна система, репродуктивні молекули, прокаріотичне життя, еукаріотичне життя, статеве розмноження, багатоклітинне життя, певна невизначена категорія інтелекту, розвинена цивілізація з потенціалом для колонізації та, нарешті, коли всі частини будуть на своїх місцях, розповсюдження по всій галактиці.

З того, що зараз вчені знають про Всесвіт, інгредієнти для життя неймовірно поширені по всьому космосу, тому малоймовірно, що фільтр там є. Що стосується появи простого життя, то ми маємо тільки один приклад, але ми знаємо, що щойно умови для життя стали можливими на Землі, воно з'явилося. Це говорить про те, що життя може бути більш поширеним, ніж ми думаємо.

Чи варто переживати людству?

Що стосується появи розуму, ми знаємо, що наш розумний вид з'явився тільки один раз в історії життя на Землі і що знадобилися мільярди років для цього. Значить, що розумне життя може бути зустрічається дуже рідко. Тому, можливо, фільтром є складність у появі розумних істот.

Але якщо розумне життя поширене у Всесвіті, тоді виникає багато приводів для занепокоєння. Це означає, що розумні види можуть легко виникнути на планеті, але щось їм заважає стати міжзоряним, галактичним видом. Можливо, річ у тім, що гігантські астероїди знищили розумне життя на планетах, а можливо, будь-який розумний вид знищує себе сам. Річ у тім, що будь-який вид, який може подорожувати в космос, повинен мати можливість використовувати величезну кількість енергії. А цю енергію можна використовувати для знищення цивілізації ще до того, як вона зможе колонізувати інші світи.

Але можливо, колонізація галактики є складнішою, ніж ми думаємо, або ж просто не має сенсу і люди просто цього ще не усвідомили. Що стосується людства, то, можливо, ми є тим одним із небагатьох видів, який подолав фільтр і вижив.

Як уже писав Фокус, через 58 років вирішено задачу про переміщення дивана. Десятиліттями задача, яка описує найбільший диван, здатний переміститися в кутовому коридорі, не давала спокою математикам і тепер нарешті її вирішено.

Також Фокус писав про найнезвичніші теорії, які можуть бути вирішенням парадокса Фермі.