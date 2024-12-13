Раніше був ближчим: як Місяць віддалився від Землі на нинішню відстань

Дослідження припускає, що океани з магми на Землі прискорили переміщення Місяця.

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Земля і Місяць перебувають у постійній гравітаційній взаємодії. Щодня, коли Земля обертається, Місяць впливає на океани нашої планети, що створює припливи і відливи. У результаті земна доба стає трохи довшою, а Місяць трохи віддаляється. Цей ефект невеликий, але з часом він збільшується. Наприклад, вважається, що 620 млн років тому доба на Землі тривала лише 22 години, а Місяць був щонайменше на 10 000 км ближче, ніж зараз. Нова теорія припускає, що Місяць перемістився на нинішню відстань від Землі також через припливи в океанах, але вони складалися не з води, а з магми. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today.

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Докази гравітаційної взаємодії між Землею і Місяцем можна знайти в геологічному літописі, який налічує 2 млрд років. Але до цього Земля була настільки іншою планетою, що багато доказів не збереглися. Тому вчені покладаються на комп'ютерне моделювання.

Наразі відомо, що, коли утворилася Земля приблизно 4,5 млрд років тому, у неї не було супутника, тобто Місяця. Приблизно 4,4 млрд років тому в Землю врізалася протопланета розміром із Марс, і з уламків, що вилетіли в космос, було створено Місяць.

Більшість комп'ютерних моделей показує, що Місяць перебував до Землі набагато ближче, ніж можна було очікувати. На ранній Землі не було величезних океанів, тому не було припливів, які могли б вивести Місяць на більш далеку орбіту. То як же Місяць опинився на нинішній відстані від Землі?

Автори дослідження вважають, що на ранній Землі були припливи, але вони складалися з лави, а не з води. Відразу після зіткнення Земля була вкрита океаном із гарячої лави. Через те, що Місяць перебував дуже близько, в океані з лави виникали сильні припливи.

Оскільки лава набагато щільніша за воду, наслідки припливів були набагато сильнішими. Обертання Землі сповільнилося набагато швидше, і Місяць швидко став віддалятися. Вчені вважають, що відстань від Землі до Місяця збільшилася на 25 радіусів Землі за 10 000-100 000 років. Таким чином це пояснює, як Місяць швидко наблизився до своєї нинішньої відстані.

Ідея з припливами в океанічному світі також має значення для планет, які знаходяться навколо інших зірок. Планети, які формуються дуже близько до своєї зірки, були б дуже гарячими і багато хто з них міг би мати океани з лави на поверхні протягом мільярда років або більше. Моделювання таких планет показує, що припливи лави прискорили б динаміку обертання цих світів і могли б призвести до того, що вони виявилися б назавжди повернуті однією стороною до своєї зірки.

Якщо ця модель правильна, вона мала б значний вплив на потенційно населені світи. Більшість планет обертаються навколо зірок червоних карликів. Ці зірки становлять приблизно 75% зірок у нашій галактиці. Зона населеності червоних карликів розташована дуже близько до зірки, а це означає, що багато планет спочатку були лавовими світами. Тому більшість потенційно населених світів завжди матимуть один бік, звернений до зірки. Життя на цих планетах буде сильно відрізнятися від земного.

Як уже писав Фокус, під час першого виявленого зіткнення з Юпітером комета створила нову особливість цієї планети. Зіткнення комет можуть бути не тільки руйнівними подіями, а й подіями творіння.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження не підтверджує давнє припущення про те, що саме викликає вулканічну активність на супутнику Юпітера Іо.