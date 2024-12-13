Раньше была ближе: как Луна отдалилась от Земли на нынешнее расстояние

Исследование предполагает, что океаны из магмы на Земле ускорили перемещение Луны.

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Земля и Луна находятся в постоянном гравитационном взаимодействии. Каждый день, когда Земля вращается, Луна оказывает влияние на океаны нашей планеты, что создает приливы и отливы. В результате земные сутки становятся немного длиннее, а Луна немного отдаляется. Этот эффект небольшой, но со временем он увеличивается. Например, считается, что 620 млн лет назад сутки на Земле длились всего 22 часа, а Луна была как минимум на 10 000 км ближе, чем сейчас. Новая теория предполагает, что Луна переместилась на нынешнее расстояние от Земли также из-за приливов океанах, но они состояли не из воды, а из магмы. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Universe Today.

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Доказательства гравитационного взаимодействия между Земле и Луной можно найти в геологической летописи, которая насчитывает 2 млрд лет. Но до этого Земля была настолько другой планетой, что многие доказательства не сохранились. Поэтому ученые полагаются на компьютерное моделирование.

Сейчас известно, что, когда образовалась Земля примерно 4,5 млрд лет назад, у нее было спутника, то есть Луны. Примерно 4,4 млрд лет назад в Землю врезалась протопланета размером с Марс и из вылетевших в космос обломков была создана Луна.

Большинство компьютерных моделей показывает, что Луна находилась к Земле намного ближе, чем можно было ожидать. На ранней Земле не было огромных океанов, поэтому не было приливов, которые могли бы вывести Луну на более далекую орбиту. Так как же Луна оказалась на нынешнем расстоянии от Земли?

Авторы исследования считают, что на ранней Земле были приливы, но они состояли из лавы, а не из воды. Сразу после столкновения Земля была покрыта океаном из горячей лавы. Из-за того, что Луна находилась очень близко, в океане из лавы возникали сильные приливы.

Поскольку лава намного плотнее воды, последствия приливов были намного сильнее. Вращение Земли замедлилось гораздо быстрее, и Луна быстро стала отдаляться. Ученые считают, что расстояние от Земли до Луны увеличилось на 25 радиусов Земли за 10 000–100 000 лет. Таким образом это объясняет, как Луна быстро приблизилась к своему нынешнему расстоянию.

Идея с приливами в океаническом мире также имеет значение для планет, которые находятся вокруг других звезд. Планеты, которые формируются очень близко к своей звезде, были бы очень горячими и многие из них могли бы иметь океаны из лавы на поверхности в течение миллиарда лет или больше. Моделирование таких планет показывает, что приливы лавы ускорили бы динамику вращения этих миров и могли бы привести к тому, что они оказались навсегда обращены одной стороной к своей звезде.

Если эта модель верна, она оказала бы значительное влияние на потенциально обитаемые миры. Большинство планет вращаются вокруг звезд красных карликов. Эти звезды составляют примерно 75% звезд в нашей галактике. Зона обитаемости красных карликов находится очень близко к звезде, а это значит, что многие планеты изначально были лавовыми мирами. Поэтому большинство потенциально обитаемых миров всегда будут иметь одну сторону, обращенную к звезде. Жизнь на этих планетах будет сильно отличаться от земной.

Как уже писал Фокус, во время первого обнаруженного столкновения с Юпитером комета создала новую особенность этой планеты. Столкновения комет могут быть не только разрушительными событиями, но и событиями творения.

Также Фокус писал о том, что новое исследование не подтверждает давнее предположение о том, что именно вызывает вулканическую активность на спутнике Юпитера Ио.