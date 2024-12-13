Первое обнаруженное столкновение с Юпитером: комета создала новую особенность планеты (фото)

Столкновения комет могут быть не только разрушительными событиями, но и событиями творения.

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В июле 1994 года фрагменты кометы Шумейкеров — Леви 9 врезались в Юпитер. Это было первое столкновение двух тел Солнечной системы, которое наблюдали астрономы. У Юпитера есть кольца, хотя они не так хорошо выражены, как кольца Юпитера. Ученые считают, что столкновение кометы привело к образованию нового кольца у самой большой планеты Солнечной системы, пишет IFLSсience.

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На очередном заседании Американского геофизического союза на этой неделе астроном Михай Хорани представил гипотезу, согласно которой из обломков кометы Шумейкеров — Леви 9, которая врезалась в Юпитер 30 лет назад, было создано новое тонкое кольцо вокруг огромной планеты. Если гипотеза подтвердится, то это будет самое молодое из всех колец вокруг тел в Солнечной системе.

Комету Шумейкеров — Леви 9 впервые обнаружили в марте 1993 года. Расчеты ученых показали, что еще в июле 1992 года комета оказалась на очень близком по космическим меркам расстоянии от Юпитера и гравитация планеты разорвала комету на части и в результате образовался 21 фрагмент данного космического тела. Эти фрагменты начали вращаться вокруг Юпитера.

На снимке телескопа Уэбб видны кольца Юпитера Фото: NASA

Также ученые выяснили, что Шумейкеров — Леви 9 является первой известной кометой, которая вращается вокруг планеты, а не вокруг Солнца. До своего разрушения комета вращалась вокруг Юпитера в течение 20-30 лет.

Считается, что все фрагменты кометы, самый большой из которых имел размер 2 км, врезались в Юпитер со скоростью 60 км/с в период с 16 по 22 июля 1994 года. Это было первое столкновение двух тел Солнечной системы, которое наблюдали астрономы.

Темные пятна на Юпитере - это следы столкновения обломков кометы Шумейкеров — Леви 9 Фото: NASA

Хорони считает, что при распаде кометы образовались не только крупные фрагменты, но и огромное количество мелких частиц. Эти частицы оказались внутри магнитосферы Юпитера, то есть области влияния магнитного поля планеты, где частицы с помощью гравитации газового гиганта образовали новое тонкое кольцо вокруг планеты.

Ученый считает, что это первое известное создание обломками кометы нового кольца вокруг планеты в Солнечной системе. Но это лишь гипотеза, которая требует подтверждения.

Это кольцо, как считает Хорани, слишком тонкое, чтобы его могли обнаружить телескопы, а потому нужно подождать прибытие к Юпитеру миссии Europa Clipper в 2030 году, чтобы его можно было увидеть. Ученый считает, что мощные приборы космического аппарата позволят обнаружить новое кольцо Юпитера, созданное обломками кометы.

Космический аппарат Europa Clipper сейчас летит к Юпитеру, но главная цель мисси состоит в самом тщательном изучении спутника планеты под названием Европа. Зонд должен подтвердить, что в недрах Европы находится океан из воды, а также должен найти возможные признаки существования внеземной жизни на этом спутнике Юпитера.

Как уже писал Фокус, новое открытие меняет представление о спутнике Юпитера. Ученые пришли к выводу, что на самом деле в недрах Ио нет океана из магмы, который бы приводил к извержениям вулканов. Предполагается, что задействован иной процесс.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл показал, каким образом менялся Юпитер и другие гигантские планеты Солнечной системы в течение последних 10 лет.