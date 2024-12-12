NASA показало радикальные изменения на Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне за 10 лет (фото)

Ученые получили огромное количество научных данных о стоянии атмосферы четырех гигантских планет Солнечной системы благодаря наблюдению за ними с помощью телескопа Хаббл в течение 10 лет.

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Космический телескоп Хаббл уже более 30 лет делает одни из самых невероятных изображений известной нам Вселенной. Но только 10 лет назад его начали использовать для тщательного изучения самых больших планет Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Ученые из NASA показали радикальные изменения, которые произошли с атмосферами этих планет за 10 лет, пишет Space.

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В течение последних 10 лет ученые из NASA получали с помощью космического телескопа Хаббл подробные изображения долгосрочных изменений в атмосфере четырех планет-гигантов Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Эти данные позволили астрономам наблюдать за погодными условиями и сезонами этих планет, чтобы лучше понять их динамику и изменения с течением времени.

Телескоп Хаббл делал изображения газовых гигантов с высоким разрешением раз в год, когда те находились на максимально близком расстоянии от Земли. Ученые из NASA должны в ближайшее время предоставить подробный отчет о 10 годах наблюдений за газовыми гигантами. Тем не менее некоторая информация уже известна, а также можно увидеть уникальные фотографии далеких планет, которые сделал телескоп Хаббл.

Юпитер

Фотографии Юпитера, сделанные телескопом Хаббл с 2015 по 2024 год Фото: NASA

Юпитер является самой большой планетой в Солнечной системе. Газы в атмосфере этой планеты находятся в постоянном движении и заполняют все пространство вплоть до ядра газового гиганта. Диаметр Юпитера составляет 139 820 км, что в 11 раз больше диаметра Земли.

Кроме своего огромного размера, Юпитер также известен своим Большим красным пятном. Это крупнейший атмосферный шторм в Солнечной системе, который почти в три раза больше Земли. Полный оборот вокруг Солнца Юпитер совершает за 12 лет, а потому астрономы смогли наблюдать почти полную смену сезонов на планете в течение года на газовом гиганте. За это время астрономы обнаружили заметные изменения в размере и форме Большого красного пятна, а также в полосах, которые окутывают Юпитер.

Сезонные изменения на Юпитере минимальны, поскольку наклон оси планеты составляет всего три градуса. Поэтому атмосфера планеты меняется не очень сильно и сезоны на Юпитере почти не отличаются. Наклон оси Земли составляет 23,5 градуса, а потому мы имеем на нашей планете хорошо выраженные сезоны.

Сатурн

Изображения Сатурна отображают реальные данные из нескольких фильтров, наложенных на воспринимаемые человеческим глазом красные/зеленые/синие цвета. Каждая комбинация фильтров подчеркивает тонкие различия в высоте или составе облаков Фото: NASA

Сатурн совершает полный оборот вокруг Солнца за 29 лет. Газовый гигант с известными кольцами имеет наклон оси 26,7 градусов. Это приводит к гораздо более сильным сезонным изменениям, чем на Юпитере. Астрономы 10 лет наблюдали за изменением цвета и глубины облаков в атмосфере Сатурна по мере смены сезонов на планете. Диаметр Сатурна составляет 116 460 км, что почти в 9 раз больше диаметра Земли.

Уран

Уран почти полностью лежит на боку, ведь наклон его оси составляет 97,86 градусов. Таким образом вращение планеты вокруг своей оси происходит почти в плоскости орбиты, по которой Уран вращается вокруг Солнца. Орбитальный период планеты составляет 84 года.

Яркая полярная шапка Урана Фото: NASA

Последние 10 лет астрономы наблюдали за северным полушарием Урана, которое было обращено к внутренней части Солнечной системы. Все это время северная полярная шапка Урана увеличивала яркость, поскольку на Уране скоро наступит летнее солнцестояние, а именно в 2028 году. Диаметр Урана составляет 50 724 км, что почти в 4 раза больше, чем у Земли.

Нептун

В 2018 году в атмосфере Нептуна был замечен шторм, похожий на гигантское темное пятно размером с Атлантический океан на Земле, за которым телескоп Хаббл следил до его исчезновения в направлении экватора планеты. Другой похожий шторм был замечен в 2021 году.

В 2021 году телескоп Хаббл запечатлел затемненное северное полушарие Нептуна, а также его темное пятно, которое перемещалось по планете с тех пор, как оно было впервые обнаружено в 2018 году Фото: NASA

Используя данные телескопа Хаббл, ученые смогли определить, что поведение облаков Нептуна каким-то образом связано с 11-летним солнечным циклом, когда активность Солнца меняется. Диаметр Нептуна составляет 49 244 км.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили галактику, которая показывает, каким был Млечный Путь в самом начале. Новая галактика находится в процессе роста и активного образования новых звезд, а свет от нее летел к нам 13,2 млрд лет.

Также Фокус писал о том, что на Юпитере ученые обнаружили два атмосферных шторма, которые могут сильно изменить внешний вид газового гиганта.