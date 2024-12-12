NASA показало радикальні зміни на Юпітері, Сатурні, Урані та Нептуні за 10 років (фото)

Науковці отримали величезну кількість наукових даних про стан атмосфери чотирьох гігантських планет Сонячної системи завдяки спостереженню за ними за допомогою телескопа Габбл протягом 10 років.

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Космічний телескоп Габбл уже понад 30 років робить одні з найнеймовірніших зображень відомого нам Всесвіту. Але лише 10 років тому його почали використовувати для ретельного вивчення найбільших планет Сонячної системи: Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Науковці з NASA показали радикальні зміни, які відбулися з атмосферами цих планет за 10 років, пише Space.

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Протягом останніх 10 років вчені з NASA отримували за допомогою космічного телескопа Габбл докладні зображення довгострокових змін в атмосфері чотирьох планет-гігантів Сонячної системи: Юпітера, Сатурна, Урану і Нептуна. Ці дані дали змогу астрономам спостерігати за погодними умовами та сезонами цих планет, щоб краще зрозуміти їхню динаміку та зміни з плином часу.

Телескоп Габбл робив зображення газових гігантів із високою роздільною здатністю раз на рік, коли ті перебували на максимально близькій відстані від Землі. Вчені з NASA мають найближчим часом надати детальний звіт про 10 років спостережень за газовими гігантами. Проте деяка інформація вже відома, а також можна побачити унікальні фотографії далеких планет, які зробив телескоп Габбл.

Юпітер

Фотографії Юпітера, зроблені телескопом Габбл з 2015 по 2024 рік Фото: NASA

Юпітер є найбільшою планетою в Сонячній системі. Гази в атмосфері цієї планети перебувають у постійному русі й заповнюють весь простір аж до ядра газового гіганта. Діаметр Юпітера становить 139 820 км, що в 11 разів більше за діаметр Землі.

Крім свого величезного розміру, Юпітер також відомий своєю Великою червоною плямою. Це найбільший атмосферний шторм у Сонячній системі, який майже втричі більший за Землю. Повний оберт навколо Сонця Юпітер робить за 12 років, а тому астрономи змогли спостерігати майже повну зміну сезонів на планеті протягом року на газовому гіганті. За цей час астрономи виявили помітні зміни в розмірі та формі Великої червоної плями, а також у смугах, які огортають Юпітер.

Сезонні зміни на Юпітері мінімальні, оскільки нахил осі планети становить лише три градуси. Тому атмосфера планети змінюється не дуже сильно і сезони на Юпітері майже не відрізняються. Нахил осі Землі становить 23,5 градуса, а тому ми маємо на нашій планеті добре виражені сезони.

Сатурн

Зображення Сатурна відображають реальні дані з декількох фільтрів, накладених на сприйняті людським оком червоні/зелені/сині кольори. Кожна комбінація фільтрів підкреслює тонкі відмінності у висоті або складі хмар Фото: NASA

Сатурн робить повний оберт навколо Сонця за 29 років. Газовий гігант з відомими кільцями має нахил осі 26,7 градусів. Це призводить до набагато сильніших сезонних змін, ніж на Юпітері. Астрономи 10 років спостерігали за зміною кольору і глибини хмар в атмосфері Сатурна в міру зміни сезонів на планеті. Діаметр Сатурна становить 116 460 км, що майже в 9 разів більше за діаметр Землі.

Уран

Уран майже повністю лежить на боці, адже нахил його осі становить 97,86 градусів. Таким чином обертання планети навколо своєї осі відбувається майже в площині орбіти, якою Уран обертається навколо Сонця. Орбітальний період планети становить 84 роки.

Яскрава полярна шапка Урана Фото: NASA

Останні 10 років астрономи спостерігали за північною півкулею Урану, яка була звернена до внутрішньої частини Сонячної системи. Увесь цей час північна полярна шапка Урана збільшувала яскравість, оскільки на Урані скоро настане літнє сонцестояння, а саме 2028 року. Діаметр Урана становить 50 724 км, що майже в 4 рази більше, ніж у Землі.

Нептун

У 2018 році в атмосфері Нептуна помітили шторм, схожий на гігантську темну пляму розміром з Атлантичний океан на Землі, за якою телескоп Габбл стежив до її зникнення в напрямку екватора планети. Інший схожий шторм було помічено 2021 року.

2021 року телескоп Габбл сфотографував затемнену північну півкулю Нептуна, а також його темну пляму, яка переміщалася планетою відтоді, як її було вперше виявлено 2018 року Фото: NASA

Використовуючи дані телескопа Хаббл, вчені змогли визначити, що поведінка хмар Нептуна якимось чином пов'язана з 11-річним сонячним циклом, коли активність Сонця змінюється. Діаметр Нептуна становить 49 244 км.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили галактику, яка показує, яким був Чумацький Шлях на самому початку. Нова галактика перебуває в процесі зростання і активного утворення нових зірок, а світло від неї летіло до нас 13,2 млрд років.

Також Фокус писав про те, що на Юпітері вчені виявили два атмосферні шторми, які можуть сильно змінити зовнішній вигляд газового гіганта.