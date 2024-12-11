На Юпітері з'явилися бурі більші за Землю: через них може зникнути особливість планети (фото)

На нових фотографіях газового гіганта помічені величезні грозові бурі, що викидають зелені блискавки. Вони можуть призвести до "зникнення" однієї з гігантських смуг Юпітера.

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Дві гігантські грозові бурі білого кольору були помічені в Південному екваторіальному поясі Юпітера, одній із двох величезних червоно-коричневих смуг, які оперізують екватор планети в різних півкулях. Вчені вважають, що ці грозові хмари можуть призвести до зміни кольору Південного екваторіального поясу і можуть навіть призвести до його "зникнення", пише Live Science.

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Астрофотограф Майкл Каррер зробив нові приголомшливі зображення Юпітера, і на них видно дві грозові бурі у вигляді білих плям, які знаходяться в Південному екваторіальному поясі газового гіганта. Це південна червоно-коричнева смуга, яка, як і Північний екваторіальний пояс, оперізує регіон біля екватора Юпітера і складається з хмар, що переміщуються в міру обертання планети навколо своєї осі. Вчені вважають, що ці білі грозові хмари можуть призвести до зміни зовнішнього вигляду Юпітера.

Точна ширина грозових бур поки невідома, але вчені припускають, що вони настільки великі, що в них могла б запросто поміститься Земля і навіть залишилося б місце. За словами астронома Джона Роджерса з Британської астрономічної асоціації, востаннє такі гігантські грозові бурі спостерігали на Юпітері 8 років тому.

Дві гігантські грозові бурі білого кольору були помічені в Південному екваторіальному поясі Юпітера, одній з двох величезних червоно-коричневих смуг, які оперізують екватор планети в різних півкулях Фото: Live Science

Білі грозові шторми недостатньо великі, щоб існувати досить довго в такому ж вигляді, як наприклад, знаменита Велика червона пляма на Юпітері. За словами Роджерса, ці грозові хмари розпадуться на частини з часом. Коли це станеться, що їхній білий відтінок змішається з коричнево-червоним кольором решти Південного екваторіального поясу. Таким чином ще одна знаменита особливість Юпітера "зникне", адже вона втратить свій знайомий колір. На світлині видно, що цей процес уже починається, адже від грозових бур тягнеться кілька тонких білих смуг.

Зміну кольору Південного екваторіального поясу на Юпітері астрономи вже бачили в період між 1973 і 1991 роками, коли подібні грозові шторми змінили зовнішній вигляд цієї смуги. Також вона змінилася, хоч і ненадовго у 2010 році. Науковці поки що точно не можуть сказати, чи призведе поява нових грозових бур до зміни зовнішнього вигляду Юпітера і чи змусять "зникнути" одну з його екваторіальних смуг.

Якщо на Землі блискавки часто мають блакитний відтінок через наявність у грозових хмарах водяної пари, то на Юпітері блискавки найчастіше зелені через наявність у хмарах аміаку Фото: NASA

Грозові бурі на Юпітері створюються за допомогою конвекції або перемішування газів усередині атмосфери планети, і вони створюють блискавки. Якщо на Землі блискавки часто мають блакитний відтінок через наявність у грозових хмарах водяної пари, то на Юпітері блискавки найчастіше зелені через наявність у хмарах аміаку.

Юпітер перебував у найближчій точці до Землі 6 грудня, і тоді Земля перебувала майже на прямій лінії між газовим гігантом, найбільшою планетою Сонячної системи, і Сонцем. Таким чином Юпітер зараз досить яскравий, тож його ще можна побачити не лише за допомогою телескопів, а й неозброєним оком протягом наступних кількох тижнів.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили новий Нептун і це лише четверта планета рідкісного виду серед відомих. Один рік на новій планеті триває менше, ніж доба на Землі.

Також Фокус писав про те, що на Юпітері були виявлені незвичайні торнадо, які призводять до створення бур в атмосфері газового гіганта розміром з нашу планету.