Астрономи виявили новий Нептун: це лише четверта планета рідкісного виду серед відомих

Один рік на новій планеті триває менше, ніж доба на Землі.

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Астрономи виявили нову екзопланету, тобто планету поза Сонячною системою, розміром з Нептун. Вона обертається на дуже близькій відстані від своєї зірки, а тому належить до дуже рідкісного класу планет під назвою "гарячий Нептун". Виявлена планета є лише четвертим відомим представником цього класу, пише Space.

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Учені з NASA виявили новий "гарячий Нептун", який отримав назву TOI-3261 b, за допомогою космічного телескопа TESS. ОН обертається на навколоземній орбіті з 2018 року і відтоді виявив уже кілька тисяч нових екзопланет. Прилади телескопа дають змогу знайти нові планети навколо карликових зірок, які менші за розміром і не такі яскраві, як Сонце, за допомогою транзитного методу. Це означає, що планету телескоп виявляє тоді, коли вона закриває собою частину світла своєї зірки. Нове відкриття астрономи підтвердили за допомогою наземних телескопів.

Планета TOI-3261 b належить до дуже рідкісного класу світів під назвою "гарячий Нептун". Це четверта відома на сьогоднішній день планета цього класу. Перший "гарячий Нептун", планета LTT-9779 b, була виявлена 2020 року. Після цього астрономи знайшли ще дві подібні планети — TOI-849 b і TOI-332 b.

Як випливає з назви, ці планети приблизно такого ж розміру, як Нептун, який є восьмою планетою Сонячної системи. Але відмінність полягає в тому, що "гарячі Нептуни" здійснюють обертання навколо своїх зірок на дуже близькій відстані. Що стосується нової планети TOI-3261 b, то рік на ній триває менше, ніж земна доба. Тобто повний оборот навколо своєї зірки цей світ здійснює за 21 земну годину.

"Гарячі Нептуни" здійснюють обертання навколо своїх зірок на дуже близькій відстані. Ілюстрація Фото: Forbes

У нашій галактиці Чумацький Шлях астрономи виявили дуже багато планет класу супер-Земля або "гарячий Юпітер". Але чому ж так мало виявлено "гарячих Нептунів"? Існує багато гіпотез, що пояснюють це. Але автори нового дослідження вважають, що одна з причин того, що ці планети трапляються дуже рідко, полягає в тому, що при такому близькому розташуванні до зірки більш імовірно, що атмосфера планети буде знищена гравітацією і випромінюванням зірки. Вчені з'ясували, що щільність TOI-3261 b приблизно удвічі вища, ніж у Нептуна, а це означає, що легші частини атмосфери планети вже знищені.

Досі астрономи не знають точного процесу формування "гарячих Нептунів", але автори дослідження запропонували два можливих сценарії на основі комп'ютерного моделювання. Один із них припускає, що такі планети спочатку мали розмір Юпітера, але поступово втратили масу з плином часу. З іншого боку, такі планети сформувалася далі від своїх зірок, а потім перемістилися на нову, ближчу орбіту, де умови не дозволяють зберегти атмосферу.

Вчені з NASA планують використовувати космічний телескоп Вебб для більш детального вивчення всіх чотирьох дуже рідкісних планет. Можливо, нові дані дадуть змогу зрозуміти, як вони формуються, а також розкрити інші таємниці цих газових гігантів.

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