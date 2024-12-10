Скільки потрібно часу, щоб долетіти до Місяця: не так і багато, як може здатися (фото)

Тривалість польоту на Місяць залежить від багатьох чинників, зокрема чи летять туди люди, чи безпілотний космічний апарат.

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Насправді політ на Місяць є не зовсім легким завданням. Хоча Місяць знаходиться відносно недалеко від Землі за космічними мірками тривалість польоту до нього може відрізнятися. Скільки ж часу потрібно, щоб дістатися до Місяця? Про це пише Live Science.

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Востаннє на Місяці люди побували в грудні 1972 року. Це були астронавти NASA з місії "Аполлон-17". Як уже писав Фокус, NASA планує знову відправити людей на Місяць не раніше 2027 року.

Відстань від Землі до Місяця

Місяць має не кругову, а еліптичну орбіту, тому під час обертання навколо Землі наш природний супутник перебуває то далі, то ближче до нашої планети. Але середня відстань від Землі до Місяця становить 384 400 км. Орбіта Місяця є одним із факторів, який впливає на тривалість польоту до нього. Серед інших чинників можна виділити траєкторію польоту космічного корабля, кількість палива на борту, а також чи є дана місія безпілотною або ж пілотованою.

Місяць має не кругову, а еліптичну орбіту, тому під час обертання навколо Землі наш природний супутник перебуває то далі, то ближче до нашої планети Фото: NASA

Хто найшвидше долітав до Місяця серед астронавтів?

Якщо йдеться про пілотовані місії, то найшвидше на Місяць дісталися астронавти місії "Аполлон-8" 1968 року. Час польоту від старту ракети до виходу на поверхню Місяця становив 6 днів і 3 години. Найдовше на Місяць летіли астронавти місії "Аполлон-17". Для цього знадобилося 12,5 днів.

А астронавтам місії "Аполлон-11", які стали першими людьми, котрі опинилися на Місяці, 1969 року знадобилося 109 годин 42 хвилини, щоб дістатися супутника Землі. Тобто майже 4,5 дня. Нова місячна програма NASA "Артеміда" передбачає, що астронавти на космічному кораблі Orion мають дістатися Місяця приблизно за 5 днів.

Найшвидший політ до Місяця серед космічних апаратів

Найшвидше до Місяця долетів космічний апарат "Нові горизонти" у 2006 році. NASA відправило його для вивчення Плутона, а тому він лише пролетів повз супутник Землі. Тривалість польоту із Землі до Місяця склала 8 годин 35 хвилин. Але будь-яка місія, спрямована на приземлення на поверхні Місяця, триває набагато довше.

Наприклад, першому космічному апарату, який відправили на поверхню Місяця, знадобилося 34 години, щоб долетіти до нього. У 1959 році радянський апарат "Луна-1" щоправда збився з курсу і пролетів повз Місяць на відстані майже 6000 км.

Астронавт Базз Олдрін на Місяці 1969 року Фото: NASA

Чому існує така велика різниця в часі польоту на Місяць? Як уже було сказано вище, одним із головних чинників є кількість палива на борту космічного корабля або ж безпілотного апарату. Насправді, якщо використовувати менше палива, то політ триватиме довше, але буде набагато ефективнішим і дешевшим. У цьому разі використовується гравітаційна допомога Землі, яка допомагає кораблю або зонду вийти на потрібну траєкторію і долетіти до Місяця.

Наприклад, 2019 року ізраїльський космічний апарат "Берешит" майже півтора місяця обертався навколо Землі і лише після цього полетів до Місяця. Хоча він мав здійснити м'яку посадку на поверхні Місяця, його 48-денний політ закінчився тим, що зонд врізався в місячну поверхню.

Найтриваліший політ до Місяця серед космічних апаратів

Найдовше серед безпілотних космічних апаратів до Місяця добирався невеликий зонд NASA CAPSTONE у 2022 році. Він облетів кілька разів Землю, вирушив до Місяця і потім вийшов на орбіту навколо супутника Землі. На все це пішло 4,5 місяці. До речі, цей зонд має важливе значення для програми NASA "Артеміда", адже за його допомогою вчені отримали дані про орбіту, на якій буде розміщена перша місячна орбітальна станція Gateway. Її планують побудувати наприкінці цього десятиліття.

Траєкторія польоту до Місяця, як уже було сказано вище, також має вирішальне значення для тривалості тієї чи іншої місії. І звичайно ж свою роль у цьому також відіграє розташування Місяця відносно Землі під час його орбітального руху. Важливий і розмір космічного корабля або зонда.

Як показує практика, пілотовані місії найчастіше тривають довше, ніж безпілотні.

Як уже писав Фокус, фізики за допомогою прискорювача частинок виявили втрачений рукопис Архімеда. Якби християнський чернець не використав рукопис Архімеда для написання богослужбової книги, то, ймовірно, наукові праці вченого назавжди були б втрачені.

Також Фокус писав про те, що астрономи побачили приховані деталі поверхні Меркурія і виміряли температуру на планеті. Вперше вчені отримали дані про поверхню Меркурія в середньому інфрачервоному діапазоні світла.