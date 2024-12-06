NASA переносить висадку людини на Місяць: що сталося і до чого тут Ілон Маск (фото)

Востаннє два американці побували на Місяці 1972 року, а нова висадка на супутник Землі мала відбутися через 2 роки.

У грудні 1972 року двоє астронавтів NASA востаннє побували на Місяці під час місії "Аполлон-17", і відтоді на супутнику Землі побували лише безпілотні апарати. Нову місячну програму NASA під назвою "Артеміда" було створено 2017 року, і спочатку планувалося, що астронавти повернуться на Місяць у 2024 році. Потім термін виконання пілотованої місії перенесли на 2025 рік, після цього на 2026 рік і ось тепер стало відомо, що плани знову змінилися. 5 грудня під час пресконференції представники NASA повідомили, що через технічні проблеми з космічним кораблем, який має доставити астронавтів на Місяць, повернення на супутник Землі відбудеться не раніше середини 2027 року, пише Space.

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Так 2022 року повернувся на Землю після обльоту Місяця корабель Orion

Дві пілотовані місії на Місяць перенесли на іншу дату

Представники NASA заявили, що потрібен додатковий час, щоб краще підготувати космічний корабель Orion до його першої пілотованої місії на Місяць. Уперше цей корабель вирушив у космос без екіпажу 10 років тому на навколоземну орбіту під час випробувального польоту. Перша повноцінна місія корабля відбулася наприкінці 2022 року. Тоді під час місії "Артеміда-1" космічний корабель Orion без екіпажу на борту провів 25 днів у космосі, здійснив обліт Місяця і повернувся назад на Землю. Здавалося б, місія пройшла добре, але виявилося, що це не так.

Фотографія Місяця, зроблена бортовою камерою корабля Orion Фото: NASA

Через технічні проблеми, які продовжують розв'язувати інженери NASA, як повідомив глава космічного агентства США Білл Нельсон, першу в 21 столітті висадку астронавтів на Місяць під час місії "Артеміда-3" перенесено з кінця 2026 року на середину 2027 року. Таким чином пілотована місія "Артеміда-2", під час якої астронавти на кораблі Orion мають облетіти Місяць і повернутися на Землю, також перенесена з вересня 2025 року на квітень 2026 року.

Що сталося з космічним кораблем Orion під час місії на Місяць?

Після того, як космічний корабель Orion повернувся на Землю в грудні 2022 року, інженери NASA з'ясували, що його теплове захисне покриття було пошкоджено більше, ніж передбачалося. Хоча температура на борту корабля залишалася в межах норми, тобто екіпаж був би в безпеці, все ж сильне пошкодження теплового покриття корабля під час входу в атмосферу Землі є великою проблемою.

Пошкоджене теплове захисне покриття корабля Orion Фото: NASA

Тривале розслідування причин пошкодження зовнішньої обшивки корабля Orion призвело до деяких результатів, як повідомили представники NASA. Як повідомила Памела Мелрой, заступник адміністратора NASA, коли корабля входив в атмосферу Землі за спеціальною траєкторією, тепло накопичувалося всередині зовнішнього шару теплового захисного покриття, що призвело до утворення газів та їх накопичення в захисному покритті. Це стало причиною підвищеного тиску і зовнішній шар покриття потріскався сильніше, ніж передбачалося, і більше його частин відвалилося.

Космічний корабель Orion може безпечно відправити астронавтів на Місяць

Розслідування NASA показало, що незважаючи на це теплове захисне покриття корабля Orion може витримати 10-денний політ на Місяць у рамках місії "Артеміда-2". Тобто астронавти мають бути в безпеці. Для того, щоб підвищити безпеку місії інженери мають розробити нову траєкторію входу корабля в атмосферу, що мінімізує можливі проблеми з тепловим захисним покриттям.

Востаннє на Місяці побували астронавти NASA 1972 року Фото: NASA

За словами Мелрой, нова траєкторія входу в атмосферу Землі дасть змогу кораблю Orion приводниться в Тихому океані ближче до узбережжя Каліфорнії. Це означає, чотирьом астронавтам місії "Артеміда-2" можна буде надати допомогу швидше, якщо все ж щось піде не так.

Представники NASA повідомили, що якби було ухвалено рішення про заміну теплового захисного покриття корабля Orion, то місія "Артеміда-2" відбулася б пізніше. Але потрібно провести деякі доопрацювання корабля, які стосуються джерела енергії та системи життєзабезпечення, щоб він був готовий до польоту у квітні 2026 року.

Ще одна причина перенесення висадки людей на Місяць у рамках місії "Артеміда-3"

Висадку астронавтів на Місяць було перенесено на 2027 рік не тільки через проблеми з кораблем Orion, а й через неготовність посадкового місячного модуля. Цим модулем виступить одна з версій космічного корабля Starship, створеного компанією Ілона Маска SpacEX. Досі Starship все перебуває в розробці. Цей корабель є верхньою сходинкою мегаракети Starship, де нижня сходинка є ракетою-носієм Super Heavy. На сьогодні відбулося вже 6 випробувальних польотів Starship, але попереду ще багато роботи.

Боротьба за першу в 21 столітті висадку людини на Місяць

Навіть із перенесенням місії "Артеміда-3" на 2027 рік США все ще випереджають Китай, який планує висадити своїх астронавтів на поверхню Місяця до 2030 року. Білл Нельсон вважає, що американці все ж будуть першими, адже для цього є всі можливості. Але поки що Китай чітко слідує графіку і вже кілька років не змінює свій план щодо висадки астронавтів на Місяць. NASA робило це вже кілька разів.

Як уже писав Фокус, місце Нельсона на посаді адміністратора NASA може зайняти підприємець, пілот і космічний турист Джаред Айзекман. У вересні цього року він став першим непрофесійним астронавтом, який здійснив вихід у відкритий космос. Також разом зі ще трьома туристами Айзекман побував далі в космосі, ніж бували люди з 1972 року.