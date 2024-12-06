NASA переносит высадку человека на Луну: что произошло и при чем тут Илон Маск (фото)

В последний раз два американца побывали на Луне в 1972 году, а новая высадка на спутник Земли должна была состоятся через 2 года.

В декабре 1972 года двое астронавтов NASA в последний раз побывали на Луне во время миссии "Аполлон-17" и с тех пор на спутнике Земли побывали только лишь беспилотные аппараты. Новая лунная программа NASA под названием "Артемида" была создана в 2017 году и изначально планировалось, что астронавты вернуться на Луну в 2024 году. Затем срок выполнения пилотируемой миссии перенесли на 2025 год, после этого на 2026 год и вот теперь стало известно, что планы снова изменились. 5 декабря во время пресс-конференции представители NASA сообщили, что из-за технических проблем с космическим кораблем, который должен доставить астронавтов на Луну, возвращение на спутник Земли состоится не раньше середины 2027 года, пишет Space.

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Так в 2022 году вернулся на Землю после облета Луны корабль Orion

Две пилотируемые миссии на Луну перенесли на другую дату

Представители NASA заявили, что нужно дополнительное время, чтобы лучше подготовить космический корабль Orion к его первой пилотируемой миссии на Луну. Впервые этот корабль отправился в космос без экипажа 10 лет назад на околоземную орбиту во время испытательного полета. Первая полноценная миссия корабля состоялась в конце 2022 года. Тогда во время миссии "Артемида-1" космический корабль Orion без экипажа на борту провел 25 дней в космосе, совершил облет Луны и вернулся обратно на Землю. Казалось бы, миссия прошла хороша, но оказалось, что это не так.

Фотография Луны, сделанная бортовой камерой корабля Orion Фото: NASA

Из-за технических проблем, которые продолжают решать инженеры NASA, как сообщил глава космического агентства США Билл Нельсон, первая в 21 веке высадка астронавтов на Луну в ходе миссии "Артемида-3" переносится с конца 2026 года на середину 2027 года. Таким образом пилотируемая миссия "Артемида-2", во время которой астронавты на корабле Orion должны облететь Луну и вернуться на Землю, также перенесена с сентября 2025 года на апрель 2026 года.

Что произошло с космическим кораблем Orion во время миссии на Луну?

После того, как космический корабль Orion вернулся на Землю в декабре 2022 года, инженеры NASA выяснили, что его тепловое защитное покрытие было повреждено больше, чем предполагалось. Хотя температура на борту корабля оставалась в пределах нормы, то есть экипаж был бы в безопасности, все же сильное повреждение теплового покрытия корабля во время входа в атмосферу Земли является большой проблемой.

Поврежденное тепловое защитное покрытие корабля Orion Фото: NASA

Длительное расследование причин повреждения внешней обшивки корабля Orion привело к некоторым результатам, как сообщили представители NASA. Как сообщила Памела Мелрой, заместитель администратора NASA, когда корабля входил в атмосферу Земли по специальной траектории, тепло накапливалось внутри внешнего слоя теплового защитного покрытия, что привело к образованию газов и их накоплению в защитном покрытии. Это стало причиной возросшего давления и внешний слой покрытия потрескался сильнее, чем предполагалось, и больше его частей отвалилось.

Космический корабль Orion может безопасно отправить астронавтов на Луну

Расследование NASA показало, что несмотря на это тепловое защитное покрытие корабля Orion может выдержать 10-дневный полет на Луну в рамках миссии "Артемида-2". То есть астронавты должны быть в безопасности. Для того, чтобы повысить безопасность миссии инженеры должны разработать новую траекторию входа корабля в атмосферу, что минимизирует возможные проблемы с тепловым защитным покрытием.

В последний раз на Луне побывали астронавты NASA в 1972 году Фото: NASA

По словам Мелрой, новая траектория входа в атмосферу Земли позволит кораблю Orion приводнится в Тихом океане ближе к побережью Калифорнии. Это значит, четверым астронавтам миссии "Артемида-2" можно будет оказать помощь быстрее, если все же что-то пойдет не так.

Представители NASA сообщили, что если бы было принято решение о замене теплового защитного покрытия корабля Orion, то миссия "Артемида-2" состоялась бы позже. Но нужно провести некоторые доработки корабля, которые касаются источника энергии и системы жизнеобеспечения, чтобы он был готов к полету в апреле 2026 года.

Еще одна причина переноса высадки людей на Луну в рамках миссии "Артемида-3"

Высадка астронавтов на Луну была перенесена на 2027 год не только из-за проблем с кораблем Orion, но и из-за неготовности посадочного лунного модуля. Этим модулем выступит одна из версий космического корабля Starship, созданного компанией Илона Маска SpaceХ. До сих пор Starship все находится в разработке. Этот корабль явлется верхней ступенью мегаракеты Starship, где нижняя ступень является ракетой-носителем Super Heavy. На сегодняшний день состолось уже 6 испытательных полетов Starship, но впереди еще много работы.

Борьба за первую в 21 веке высадку человека на Луну

Даже с переносом миссии "Артемида-3" на 2027 года США все еще опережают Китай, который планирует высадить своих астронавтов на поверхность Луны к 2030 году. Билл Нельсон считает, что американцы все же будут первыми, ведь для этого есть все возможности. Но пока Китай четко следует графику и уже несколько лет не меняет свой план относительно высадки астронавтов на Луну. NASA делало это уже несколько раз.

Как уже писал Фокус, место Нельсона на посту администратора NASA может занять предприниматель, пилот и космический турист Джаред Айзекман. В сентябре этого года он стал первым не профессиональным астронавтом, который совершил выход в открытый космос. Также вместе с еще тремя туристами Айзекман побывал дальше в космосе, чем бывали люди с 1972 года.