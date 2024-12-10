Сколько нужно времени, чтобы долететь до Луны: не так и много, как может показаться (фото)

Длительность полета на Луну зависит от многих факторов, в том числе летят ли туда люди или же беспилотный космический аппарат.

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На самом деле полет на Луну является не совсем легкой задачей. Хотя Луна находится относительно недалеко от Земли по космическим меркам длительность полета к ней может отличаться. Сколько же времени нужно, чтобы добраться до Луны? Об этом пишет Live Science.

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Во последний раз на Луне люди побывали в декабре 1972 года. Это были астронавты NASA из миссии "Аполлон-17". Как уже писал Фокус, NASA планирует снова отправить людей на Луну не ранее 2027 года.

Расстояние от Земли до Луны

Луна имеет не круговую, а эллиптическую орбиту, поэтому во время вращения вокруг Земли наш естественный спутник находится то дальше, то ближе к нашей планете. Но среднее расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 км. Орбита Луны является одним из факторов, который влияет на длительность полета к ней. Среди других факторов можно выделить траекторию полета космического корабля, количество топлива на борту, а также является ли данная миссия беспилотной или же пилотируемой.

Луна имеет не круговую, а эллиптическую орбиту, поэтому во время вращения вокруг Земли наш естественный спутник находится то дальше, то ближе к нашей планете Фото: NASA

Кто быстрее всего долетал до Луны среди астронавтов?

Если речь идет о пилотируемых миссиях, то быстрее всего на луну добрались астронавты миссии "Аполлон-8" в 1968 году. Время полета от старта ракеты до выхода на поверхность Луны составило 6 дней и 3 часа. Дольше всего на Луну летели астронавты миссии "Аполлон-17". Для этого потребовалось 12,5 дней.

А астронавтам миссии "Аполлон-11", которые стали первыми людьми, оказавшимися на Луне, в 1969 году потребовалось 109 часов 42 минуты, чтобы добраться до спутника Земли. То есть почти 4,5 дня. Новая лунная программа NASA "Артемида" предусматривает, что астронавты на космическом корабле Orion должны добраться до Луны примерно за 5 дней.

Самый быстрый полет до Луны среди космических аппаратов

Быстрее всего к Луне долетел космический аппарат "Новые горизонты" в 2006 году. NASA отправило его для изучения Плутона, а потому он лишь пролетел миом спутника Земли. Длительность полета с Земли до Луны составила 8 часов 35 минут. Но любая миссия, направленная на приземление на поверхности Луны, длится намного дольше.

Например, первому космическому аппарату, который отправили на поверхность Луны потребовалось 34 часа, чтобы долететь до нее. В 1959 году советский аппарат "Луна-1" правда сбился с курса и пролетел мимо Луны на расстоянии почти 6000 км.

Астронавт Базз Олдрин на Луне в 1969 году Фото: NASA

Почему существует такая большая разница во времени полета на Луну? Как уже было сказано выше, одним из главных факторов является количество топлива на борту космического корабля или же беспилотного аппарата. На самом деле, если использовать меньше топлива, то полет будет длится дольше, но будет намного эффективнее и дешевле. В данном случае используется гравитационная помощь Земли, которая помогает кораблю или зонду выйти на нужную траекторию и долететь до Луны.

Например, в 2019 году израильский космический аппарат "Берешит" почти полтора месяца вращался вокруг Земли и только после этого полетел к Луне. Хотя он должен был осуществить мягкую посадку на поверхности Луны его 48-дневный полет закончился тем, что зонд врезался в лунную поверхность.

Самый длительный полет к Луне среди космических аппаратов

Дольше всего среди беспилотных космических аппаратов к Луне добирался небольшой зонд NASA CAPSTONE в 2022 году. Он облетел несколько раз Землю, отправился к Луне и затем вышел на орбиту вокруг спутника Земли. На все это ушло 4,5 месяца. Кстати этот зонд имеет важное значение для программы NASA "Артемида", ведь с его помощью ученые получили данные про орбиту, на которой будет размещена первая лунная орбитальная станция Gateway. Ее планируют построить в конце этого десятилетия.

Траектория полета к Луне, как уже было сказано выше, также имеет решающее значение для длительности той или иной миссии. И конечно же свою роль в этом также играет расположение Луны относительно Земли во время ее орбитального движения. Важен и размер космического корабля или зонда.

Как показывает практика, пилотируемые миссии чаще всего длятся дольше, чем беспилотные.

Как уже писал Фокус, физики с помощью ускорителя частиц обнаружили утраченную рукопись Архимеда. Если бы христианский монах не использовал рукопись Архимеда для написания богослужебной книги, то вероятно научные труды ученого навсегда были бы утрачены.

Также Фокус писал о том, что астрономы увидели скрытые детали поверхности Меркурия и измерили температуру на планете. Впервые ученые получили данные о поверхности Меркурия в среднем инфракрасном диапазоне света.