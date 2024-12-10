Астрономы обнаружили новый Нептун: это лишь четвертая планета редкого вида среди известных

Один год на новой планете длится меньше, чем сутки на Земле.

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Астрономы обнаружили новую экзопланету, то есть планету вне Солнечной системы, размером с Нептун. Она вращается на очень близком расстоянии от своей звезды, а потому принадлежит к очень редкому классу планет под названием "горячий Нептун". Обнаруженная планета является лишь четвертым известным представителем данного класса, пишет Space.

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Ученые из NASA обнаружили новый "горячий Нептун", получивший название TOI-3261 b, с помощью космического телескопа TESS. ОН вращается на околоземной орбите с 2018 года и с тех обнаружил уже несколько тысяч новых экзопланет. Приборы телескопа позволяют найти новые планеты вокруг карликовых звезд, которые меньше по размеру и не такие яркие, как Солнце, с помощью транзитного метода. Это значит, что планету телескоп обнаруживает тогда, когда она закрывает собой часть света своей звезды. Новое открытие астрономы подтвердили с помощью наземных телескопов.

Планета TOI-3261 b принадлежит к очень редкому классу миров под названием "горячий Нептун". Это четвертая известная на сегодняшний день планета данного класса. Первый "горячий Нептун", планета LTT-9779 b, была обнаружена в 2020 году. После этого астрономы нашли еще две подобные планеты — TOI-849 b и TOI-332 b.

Как следует из названия, эти планеты примерно такого же размера, как Нептун, который является восьмой планетой Солнечной системы. Но отличие состоит в том, что "горячие Нептуны" совершают вращение вокруг своих звезд на очень близком расстоянии. Что касается новой планеты TOI-3261 b, то год на ней продолжается меньше, чем земные сутки. То есть полный оборот вокруг своей звезды данный мир совершает за 21 земной час.

"Горячие Нептуны" совершают вращение вокруг своих звезд на очень близком расстоянии. Иллюстрация Фото: Forbes

В нашей галактике Млечный Путь астрономы обнаружили очень много планет класса супер-Земля или "горячий Юпитер". Но почему же так мало обнаружено "горячих Нептунов"? Существует много гипотез, объясняющих это. Но авторы нового исследования считают, что одна из причин того, что эти планеты встречаются очень редко состоит в том, что при таком близком расположении к звезде более вероятно, что атмосфера планеты будет уничтожена гравитацией и излучением звезды. Ученые выяснили, что плотность TOI-3261 b примерно в два раза выше, чем у Нептуна, а это значит, что более легкие части атмосферы планеты уже уничтожены.

До сих пор астрономы не знают точного процесса формирования "горячих Нептунов", но авторы исследования предложили два возможных сценария на основе компьютерного моделирования. Один из них предполагает, что такие планеты изначально имели размер Юпитера, но постепенно потеряли массу с течением времени. С другой стороны, такие планеты сформировалась дальше от своих звезд, а затем переместились на новую, более близкую орбиту, где условиях не позволяют сохранить атмосферу.

Ученые из NASA планируют использовать космический телескоп Уэбб для более детального изучения всех четырех очень редких планет. Возможно, новые данные позволят понять, как они формируются, а также раскрыть другие тайны этих газовых гигантов.

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