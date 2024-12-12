Уперше виявлено галактику, яка показує, яким був Чумацький Шлях на самому початку (фото)

Нова галактика перебуває в процесі зростання й активного утворення нових зірок, а світло від неї летіло до нас 13,2 млрд років.

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Астрономи вперше за допомогою космічного телескопа Вебб виявили галактику в ранньому Всесвіті, яка має ту саму масу, що й Чумацький Шлях на початку історії свого формування. Телескоп Вебб побачив галактику, що отримала назву Firefly Sparkle, такою, якою вона була через 600 млн років після Великого вибуху. Тобто світло від цієї галактики летіло до нас 13,2 млрд років. Виявлена галактика розташована так далеко, що астрономам довелося використовувати гравітаційне лінзування, яке діє як збільшувальне скло, щоб побачити цей об'єкт. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

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Через кілька сотень мільйонів років після народження Всесвіту матерія активно почала збиратися разом, щоб утворити перші зірки і галактики. Але побачити найбільш ранні галактики дуже складно, адже вони знаходяться дуже далеко від нас. Для цього астрономи використовують гравітаційне лінзування. В даному випадку в якості гравітаційної лінзи, яка посилила світло дуже далекої галактики виступало величезне скупчення галактик, розташоване на відстані 5,3 млрд світлових років від нас. Це скупчення за допомогою своєї гравітації посилило світло далекого об'єкта, але водночас спотворило його, а тому галактика Firefly Sparkle має на знімку форму довгої смуги світла. Хоча насправді її форма інша.

Галактика Firefly Sparkle і дві сусідні галактики Фото: NASA

Реконструкція форми галактики засвідчила, що вона перебуває на стадії формування, а тому ще не набула певної форми, хоча вченим вдалося розрізнити 10 окремих зоряних скупчень, що утворилися в різні періоди часу. Також астрономи визначили масу галактики Firefly Sparkle і з'ясували, що вона схожа на масу Чумацького шляху, коли наша галактика перебувала на такій самій ранній стадії формування.

Реконструкція форми галактики Firefly Sparkle Фото: ScienceAlert

Пройдуть мільярди років, перш ніж виявлена галактика набуде чіткої форми і набере повну масу. На те, що галактика Firefly Sparkle активно зростає, вказує наявність поруч із нею двох менших галактик, що розташовані на відстані 6500 світлових років і 42 000 світлових років від героя дослідження.

Така близька за космічними мірками відстань передбачає, що три галактики гравітаційно пов'язані між собою, а значить взаємодіють. Вчені вважають, що Firefly Sparkle витягує газ і сових сосдей, що допомагає галактиці формувати нові зірки. Зрештою ці дрібніші галактики поглине Firefly Sparkle. Те ж саме зробив під час своєї еволюції і Чумацький шлях.

Галактика Firefly Sparkle, яка поки що має малу масу, дає змогу вченим побачити, як формувалися найперші галактики та допомагає зрозуміти еволюцію Чумацького Шляху.

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