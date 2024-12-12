Парадокс чорної діри Стівена Гокінга отримав розв'язання: пов'язано з нелюбимим явищем Ейнштейна

Оскільки чорні діри повільно зникають через випромінювання Гокінга, їхня інформація може зберігатися в ледве вловимих пульсаціях у просторі-часі, вважають учені.

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Ніщо не повинно залишати горизонт подій чорної діри, але нова теорія припускає, що з неї відбувається таємний витік інформації. Цей витік проявлятиметься в ледве помітних сигнатурах у гравітаційних хвилях і вчені знають, як їх виявити. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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У 1976 році фізик Стівен Гокінг зробив дуже важливе відкриття. Він довів, що чорні діри не повністю чорні, а випускають невелику кількість випромінювання. З плином часу чорні діри випускають так багато випромінювання, що повністю зникають. Це відкриття створило дуже велику проблему. Інформація надходить у чорні діри, коли вони поглинають матерію, і ця інформація не може вийти з чорної діри. Але випромінювання Гокінга не несе із собою жодної інформації. То що ж відбувається з нею, коли чорна діра зникає?

Ця проблема отримала назву інформаційний парадокс чорної діри, і він багато десятиліть не дає спокою фізикам. За останні кілька років було створено кілька потенційних рішень парадокса чорної діри.

Одне з таких рішень відоме, як гіпотеза ненасильницької нелокальності. Згідно з гіпотезою, внутрішня частина чорних дір пов'язана з їхньою зовнішньою частиною за допомогою квантової нелокальності, в якій частинки мають один і той самий квантовий стан незважаючи на відстань, яка їх розділяє, тобто вони перебувають у стані квантової заплутаності. Це явище Альберт Ейнштейн називав моторошною дією на відстані.

Ця нелокальність є ненасильницькою, тому що жодна енергетична подія, така як злиття, не спричиняє створення гравітаційної хвилі. Це пульсації в просторі-часі за межами чорної діри. Найімовірніше гравітаційна хвиля створюється за допомогою квантових зв'язків між внутрішньою і зовнішньою частиною чорної діри.

Найімовірніше, гравітаційна хвиля створюється за допомогою квантових зв'язків між внутрішньою і зовнішньою частиною чорної діри Фото: sky

Якщо ця гіпотеза правильна, то простір-час навколо чорних дір містить ледве помітні пульсації, які не є повністю випадковими. Вони пов'язані з інформацією всередині чорної діри. Коли чорна діра зникає, то інформація зберігається за її межами. Таким чином це вирішує інформаційний парадокс чорної діри.

Автори нового дослідження вважають цю гіпотезу вірною і з'ясували, як можна її перевірити. Фізики виявили, що нелокальні квантові зв'язки не просто залишають відбиток у просторі-часі навколо чорної діри, вони також залишають слід у гравітаційних хвилях, які виникають під час злиття чорних дір. Ці сліди існують як маленькі коливання поверх основного сигналу гравітаційної хвилі, але в них є унікальний спектр. Тому потрібно виділити цей прихований сигнал у гравітаційній хвилі.

Фізики з'ясували, що наявні детектори гравітаційних хвиль, як-от LIGO і Virgo, не мають достатньої чутливості, щоб визначити, чи є ненасильницька нелокальність точним рішенням інформаційного парадоксу чорної діри. Але детектори наступного покоління, які наразі проєктуються і будуються, можуть зробити це.

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