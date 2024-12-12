Політ на Марс за два місяці незабаром стане реальністю: що відомо про новий ядерний двигун

Дві американські компанії об'єднали зусилля для створення електричного двигуна, що отримує енергію від ядерного реактора.

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Якщо зараз для того, щоб здійснити політ на Марс туди і назад потрібно більше року, то за допомогою нового ядерного електродвигуна такий політ можна буде здійснити лише за пару місяців або трохи більше. Дві американські компанії уклали угоду для розробки потужного ядерного двигуна на основі наявних технологій, що дасть змогу зробити космічні подорожі набагато швидшими, пише Phys.

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Компанії Ad Astra і SpaceNukes оголосили про партнерство, яке дасть змогу здійснювати швидкі пілотовані та безпілотні місії на Марс і в далекі куточки Сонячної системи. Обидві компанії заявили, що розпочали роботу над створенням нового ядерного електродвигуна на основі електричної магнітоплазмової рухової установки VASIMR компанії Ad Astra і ядерного реактора Kilopower компанії SpaceNukes.

Швидкі польоти на Марс і до більш далеких світів Сонячної системи є давньою мрією для космічних агентств світу. Але для цього потрібні потужні ракетні двигуни. Компанія Ad Astra вже давно розробляє свій електричний магнітоплазмовий двигун VASIMR. Але він потребує великої кількості енергії для здійснення швидких польотів у космос. Тому було ухвалено рішення використовувати ядерний реактор Kilopower компанії SpaceNukes, який буде цю енергію створювати.

VASIMR являє собою магнітоплазмовий ракетний двигун і це різновид електричної іонної рухової системи. Іонні двигуни є найбільш відомою формою електричного двигуна. Вони недостатньо потужні, щоб підняти космічний апарат у космос, але опинившись у космосі вони показують високу ефективність і дуже швидку швидкість польоту.

Проблема в тому, що для цього іонним двигунам потрібно багато енергії для іонізації палива і отримання швидкої швидкості. Цю енергію можна отримати за допомогою величезних сонячних панелей або ж за допомогою радіоізотопного термоелектричного генератора, який багато років використовують для забезпечення енергією різні космічні апарати, зокрема "Вояджер-1" і "Вояджер-2". Але такий генератор не може забезпечити енергією дуже потужні рухові системи. Тому найкраще для цього підходить ядерний реактор.

Компанії Ad Astra і SpaceNukes оголосили про партнерство, яке дасть змогу здійснювати швидкі пілотовані та безпілотні місії на Марс і в далекі куточки Сонячної системи Фото: phys.org

Передбачається, що новий ядерний електродвигун матиме потужність щонайменше 100 кВт перед початком випробувань, які почнуться наприкінці десятиліття. Потім потужність двигуна збільшуватимуть у процесі розробки, щоб представити повноцінну версію вже на початку 2030-х років.

За допомогою цього двигуна можна буде скоротити час польоту на Марс, туди і назад, що наразі займає понад рік, до кількох місяців або трохи більше. За допомогою цього ядерного двигуна можна буде здійснювати як безпілотні, так і пілотовані місії на Марс. Розробники ядерного двигуна вважають, що він також допоможе значно скоротити час польоту в зовнішню частину Сонячної системи. Це дасть змогу швидко дістатися, наприклад, супутників Сатурна та Юпітера, які мають приховані океани під поверхнею і можуть бути придатними для життя.

Ядерні електричні двигуни мають численні переваги порівняно з традиційними ракетними двигунами. Вони значно ефективніші, адже використовують у 10-100 разів менше палива, а найголовніше дають змогу набрати дуже велику швидкість під час польоту в космосі.

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