Полет на Марс за два месяца вскоре станет реальностью: что известно о новом ядерном двигателе

Две американские компании объединили усилия для создания электрического двигателя, получающего энергию от ядерного реактора.

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Если сейчас для того, чтобы совершить полет на Марс туда и обратно нужно более года, то с помощью нового ядерного электродвигателя такой полет можно будет совершить всего за пару месяцев или немного больше. Две американские компании заключили соглашение для разработки мощного ядерного двигателя на основе имеющихся технологий, что позволит сделать космические путешествия намного быстрее, пишет Phys.

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Компании Ad Astra и SpaceNukes объявили о партнерстве, которое позволит осуществлять быстрые пилотируемые и беспилотные миссии на Марс и в далекие уголки Солнечной системы. Обе компании заявили, что начали работу над созданием нового ядерного электродвигателя на основании электрической магнитоплазменной двигательной установки VASIMR компании Ad Astra и ядерного реактора Kilopower компании SpaceNukes.

Быстрые полеты на Марс и к более далеким мирам Солнечной системы являются давней мечтой для космических агентств мира. Но для этого нужны мощные ракетные двигатели. Компания Ad Astra уже давно разрабатывает свой электрический магнитоплазменный двигатель VASIMR. Но он требует большого количества энергии для осуществления быстрых полетов в космос. Поэтому был принято решение использовать ядерный реактор Kilopower компании SpaceNukes, который будет эту энергию создавать.

VASIMR представляет собой магнитоплазменный ракетный двигатель и это разновидность электрической ионной двигательной системы. Ионные двигатели являются наиболее известной формой электрического двигателя. Они недостаточно мощные, чтобы поднять космический аппарат в космос, но оказавшись в космосе они показывают высокую эффективность и очень быструю скорость полета.

Проблема в том, что для этого ионным двигателям нужно много энергии для ионизации топлива и получения быстрой скорости. Эту энергию можно получить с помощью огромных солнечных панелей или же с помощью радиоизотопного термоэлектрического генератора, который много лет используют для обеспечения энергией разные космические аппараты, в том числе "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Но такой генератор не может обеспечить энергией очень мощные двигательные системы. Поэтому лучше всего для этого подходит ядерный реактор.

Компании Ad Astra и SpaceNukes объявили о партнерстве, которое позволит осуществлять быстрые пилотируемые и беспилотные миссии на Марс и в далекие уголки Солнечной системы Фото: phys.org

Предполагается, что новый ядерный электродвигатель будет иметь мощность не менее 100 кВт перед начало испытаний, которые начнутся в конце десятилетия. Затем мощность двигателя будут увеличивать в процессе разработки, чтобы представить полноценную версию уже вначале 2030-х годов.

С помощью этого двигателя можно будет сократить время полета на Марс, туда и обратно, которое сейчас занимает более года, до пары месяцев или немного больше. С помощью этого ядерного двигателя можно будет осуществлять как беспилотные, так и пилотируемые миссии Марс. Разработчики ядерного двигателя считают, что он также поможет значительно сократить время полета во внешнюю часть Солнечной системы. Это позволит быстро добраться, например, к спутникам Сатурна и Юпитера, которые имеют скрытые океаны под поверхностью и могут быть пригодными для жизни.

Ядерные электрические двигатели имеют многочисленные преимущества по сравнению с традиционными ракетными двигателями. Они значительно более эффективны, ведь используют в 10-100 раз меньше топлива, а самое главное позволяют набрать очень большую скорость во время полета в космосе.

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