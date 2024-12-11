Солнечная система могла быть другой: ее изменило вторжение из глубокого космоса
Ученые считают, что причина существующего расположения планет состоит в том, что миллиарды лет назад в Солнечную систему попал огромный межзвездный гость.
Текущие орбиты планет Солнечной системы вызывают некоторые споры среди ученых. Хотя они хорошо изучены, но орбиты планет развивались и менялись с момента образования Солнечной системы более 4,5 млрд лет назад. Сейчас одним из главных объяснений того, почему планеты имеют именно такие орбиты и находятся на разном расстоянии от Солнца, является миграция планет из-за гравитационного взаимодействия между собой на ранних этапах их существования. То есть планеты находились на других орбитах, а затем переместились либо ближе к Солнцу, либо дальше от нашей звезды. Авторы нового исследования пришли к выводу, что на самом деле причиной такого расположения планет является вторжение в Солнечную систему планеты с массой в 2-50 раз больше массы Юпитера. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Эволюция орбит планет является сложным процессом. Считается, что планеты Солнечной системы образовались из вращающегося вокруг молодого Солнца диска из газа и пыли. Явление сохранения момента импульса заставило материал сформировать плоскость, ведущую к орбитам, которые были круговыми и лежали в той же плоскости.
По мере роста планет взаимодействия внутри протопланетного диска приводили к изменениям их орбит, когда планета перемещались либо ближе к Солнцу, либо дальше от него. Также существо гравитационное взаимодействие между планетами и на них оказывала влияние гравитация Солнца. Все эти процессы повлияли на создание формы орбит планет и их наклона. Но некоторые протопланеты, то есть зародыши будущих планет, покинули навсегда Солнечную систему.
Авторы нового исследования считают, что такая протопланетная либо же сформированная планета, но выброшенная из другой звездной системы, миллиарды лет назад вторглась в Солнечную систему и вызвала изменения орбит как минимум планет газовых гигантов.
Ученые изучили орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна и считают, что текущие теории не могут объяснить данные наблюдений. Авторы исследования считают, что причиной изменения орбит эти планет является вторжение в Солнечную систему протопланеты или планеты, масса которой была в 2-50 раз больше, чему Юпитера.
Этот объект, который пролетел на расстоянии примерно 20 астрономических единиц от Солнца (в 20 раз больше расстояния межу Землей и нашей звездой) может объяснить наблюдения.
Расчеты показали, что существует вероятность 1 из 100, что межзвездный гость мог создать орбиты планет, которые мы видим сегодня. И эти шансы намного больше, чем у других теорий. Используя моделирование и приблизительные значения свойств межзвездного гостя, ученые пришли к выводу, что эта теория является наиболее правдоподобной на сегодняшний день.
Как уже писал Фокус, другое исследование показало, что Солнце может своей гравитацией притянуть к себе еще одну планету, которая блуждает в глубоком космосе. Ученые обнаружили места на краю Солнечной системы, где может произойти захват планеты.
Также Фокус писал о том, что физики обнаружили неизвестную частицу другой материи. Благодаря новому открытию физики приблизились к разгадке тайны дисбаланса материи и антиматерии во Вселенной.