Солнечная система могла быть другой: ее изменило вторжение из глубокого космоса

Ученые считают, что причина существующего расположения планет состоит в том, что миллиарды лет назад в Солнечную систему попал огромный межзвездный гость.

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Текущие орбиты планет Солнечной системы вызывают некоторые споры среди ученых. Хотя они хорошо изучены, но орбиты планет развивались и менялись с момента образования Солнечной системы более 4,5 млрд лет назад. Сейчас одним из главных объяснений того, почему планеты имеют именно такие орбиты и находятся на разном расстоянии от Солнца, является миграция планет из-за гравитационного взаимодействия между собой на ранних этапах их существования. То есть планеты находились на других орбитах, а затем переместились либо ближе к Солнцу, либо дальше от нашей звезды. Авторы нового исследования пришли к выводу, что на самом деле причиной такого расположения планет является вторжение в Солнечную систему планеты с массой в 2-50 раз больше массы Юпитера. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

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Эволюция орбит планет является сложным процессом. Считается, что планеты Солнечной системы образовались из вращающегося вокруг молодого Солнца диска из газа и пыли. Явление сохранения момента импульса заставило материал сформировать плоскость, ведущую к орбитам, которые были круговыми и лежали в той же плоскости.

По мере роста планет взаимодействия внутри протопланетного диска приводили к изменениям их орбит, когда планета перемещались либо ближе к Солнцу, либо дальше от него. Также существо гравитационное взаимодействие между планетами и на них оказывала влияние гравитация Солнца. Все эти процессы повлияли на создание формы орбит планет и их наклона. Но некоторые протопланеты, то есть зародыши будущих планет, покинули навсегда Солнечную систему.

Текущие орбиты планет Солнечной системы вызывают некоторые споры среди ученых. Хотя они хорошо изучены, но орбиты планет развивались и менялись с момента образования Солнечной системы более 4,5 млрд лет назад Фото: Business Insider

Авторы нового исследования считают, что такая протопланетная либо же сформированная планета, но выброшенная из другой звездной системы, миллиарды лет назад вторглась в Солнечную систему и вызвала изменения орбит как минимум планет газовых гигантов.

Ученые изучили орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна и считают, что текущие теории не могут объяснить данные наблюдений. Авторы исследования считают, что причиной изменения орбит эти планет является вторжение в Солнечную систему протопланеты или планеты, масса которой была в 2-50 раз больше, чему Юпитера.

Этот объект, который пролетел на расстоянии примерно 20 астрономических единиц от Солнца (в 20 раз больше расстояния межу Землей и нашей звездой) может объяснить наблюдения.

Расчеты показали, что существует вероятность 1 из 100, что межзвездный гость мог создать орбиты планет, которые мы видим сегодня. И эти шансы намного больше, чем у других теорий. Используя моделирование и приблизительные значения свойств межзвездного гостя, ученые пришли к выводу, что эта теория является наиболее правдоподобной на сегодняшний день.

Как уже писал Фокус, другое исследование показало, что Солнце может своей гравитацией притянуть к себе еще одну планету, которая блуждает в глубоком космосе. Ученые обнаружили места на краю Солнечной системы, где может произойти захват планеты.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили неизвестную частицу другой материи. Благодаря новому открытию физики приблизились к разгадке тайны дисбаланса материи и антиматерии во Вселенной.