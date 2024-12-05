Ученые выяснили, что в Солнечную систему может попасть еще одна планета: каким образом

Исследователи считают, что существуют определенные точки, где гравитация Солнца может захватить любую блуждающую в космосе планету.

Пока что единственным подверженными межзвездными объектами, которые посетили Солнечную систему, являются Оумуамуа и комета 2l/Борисова. Но подобные объекты могут посетить Солнечную систему в будущем. Это касается и блуждающих в космосе планет. Ученые считают, что Солнце может своей гравитацией захватить любую блуждающую планету, которая станет частью Солнечной системы. Что произойдет с другими планетами пока точно не известно, ведь все зависит от массы объекта и конечной орбиты, на которой он окажется. Возможно, новая планета создаст орбитальных хаос, что навсегда изменит жизнь на Земле. Авторы статьи, опубликованной в журнале Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, описали каким образом Солнечная система может получить новую планету, пишет ScienceAlert.

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Фазовое пространство — это математическое описание состояние динамической системы, такой как Солнечная система. Это похоже на многомерное пространство, которое содержит все возможные орбитальные конфигурации вокруг Солнца. Фазовое пространство Солнечной системы имеет точки захвата, где блуждающая планета может оказаться связанной гравитацией с Солнцем.

Фазовое пространство Солнечной системы включает два типа точек захвата: слабые и постоянные.

Слабые точки захвата — это области в пространстве, где объект может быть временно захвачен на не очень стабильной орбите. Эти точки находятся там, где сходятся внешние края гравитационных границ объектов.

Постоянные точки захвата — это области в пространстве, где объект может быть постоянно захвачен на стабильной орбите. В планетарных системах эти постоянные точки захвата являются стабильными орбитальными конфигурациями, которые сохраняются в течение чрезвычайно длительных периодов времени.

Незначительные изменения координат фазового пространства могут позволить объектам переходить между состояниями постоянного захвата и состояниями слабого захвата. Точно так же незначительные различия в блуждающих планетах могут привести их в эти точки.

Ученые считают, что Солнце может своей гравитацией захватить любую блуждающую планету, которая станет частью Солнечной системы Фото: space.com

По словам ученых, постоянный захват Солнцем объекта из межзвездного пространства происходит, когда он никогда не может вернуться обратно в межзвездное пространство и остается в пределах Солнечной системы, двигаясь без столкновений с Солнцем. Но иногда межзвездный объект может находиться в состоянии слабого постоянного захвата. Объект, который находится в состоянии постоянного слабого захвата, никогда не вырвется наружу, но и никогда не достигнет постоянной, стабильной орбиты.

Многие планеты, которые формируются вокруг других звезд, из-за гравитационного взаимодействия с другими планетами, вылетают из своих родных систем и превращаются в блуждающие миры. Ученые создали поперечное сечение захвата для фазового пространства Солнечной системы, а затем рассчитали, сколько блуждающих планет находится в окрестностях Солнечной системы.

В радиусе примерно 20 световых лет от нас находится 131 звезда. Некоторые из них имеют планеты, но есть и те, которые еще не были обнаружены. Звезды, а также их планеты периодически сближаются с Солнцем и существует вероятность, что некоторые планеты могут покинуть родную звездную систему.

Ученые обнаружили отверстия в фазовом пространстве Солнечной системы, которые могли бы позволить некоторым из этих блуждающих планет достичь постоянного слабого захвата.

Это отверстия в сфере Хилла Солнца, где гравитация Солнца является доминирующей гравитационной силой для захвата любых спутников. Эти отверстия находятся на расстоянии почти 4 световых года от Солнца в направлении галактического центра.

По словам ученых, постоянный слабый захват планет возможен через эти отверстия. Новая планета или планеты никогда не столкнутся с Солнцем, но могут нарушить орбиты существующих планет.

Как уже писал Фокус, мы живем в симуляции Вселенной и новый закон физики объясняет это. Если мы живем в виртуальном мире, то почему он мог быть создан и кем?