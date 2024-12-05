"Матрица" реальна: мы живем в симуляции Вселенной, как новый закон физики объясняет это

Если мы живем в виртуальном мире, то почему он мог быть создан и кем?

В начале ХХІ века появилась теория, которую поддерживают некоторые ученые, утверждающая, что наша Вселенная является лишь симуляцией. То есть мы живем в мире, похожем на тот, что был показан в кинотрилогии "Матрица". То есть вся Вселенная, в которой мы живем не является настоящей реальностью, а это просто виртуальный мир. Теоретики, которые поддерживают данную теорию, и работают с информационной физикой, считают, что наша реальность состоит из битов информации и они могут иметь массу. Физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета (Великобритания) является одним из таких теоретиков, и он предложил возможные варианты симуляции Вселенной, в которых живет человечество, пишет IFLScience.

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Мелвин Вопсон стал известным во всем мире в прошлом году, после заявления о том, что он открыл новый закон физики. Закон получил название второй закон информационной динамики. Согласно этому закону информация имеет массу и все элементарные частицы во Вселенной хранят в себе информацию. Также, согласно заявлению Вопсона, этот закон содержит доказательства того, что мы можем жить в симуляции Вселенной. Физик заявил, что нашел потенциальное доказательство этому, в том числе изучая мутации вирусов. Вопсон считает, что существуют процессы, такие как симметрия во Вселенной и мутации вирусов, которые, по-видимому, склонны к минимизации количества информации во Вселенной. Учитывая, что второй закон информационной динамики применим ко всем компонентам Вселенной, то это указывает на то, что она является искусственно созданной симуляцией, считает физик.

По словам Вопсона, такая очень сложная Вселенная, как наша, если она является симуляцией, требует оптимизации и сжатия информации. Это именно то, что можно наблюдать вокруг в нашей реальности, включая биологические системы и математические симметрии.

Эта гипотеза требует доказательств, но пока их нет. Но Вопсон предложил несколько видов симуляции, в которых может жить человечество. При этом он считает, что этот виртуальный мир могла создать более развитая внеземная цивилизация, у которой для этого есть причины.

В одном из вариантов, внеземная цивилизация могла создать симуляцию нашей Вселенной в развлекательных целях. То есть, чтобы использовать симулированных существ для того, чтобы прожить совсем другую жизнь.

В начале 21 века появилась теория, которую поддерживают некоторые ученые, утверждающая, что наша Вселенная является лишь симуляцией Фото: ScienceAlert

Другой вариант предполагает, что все сознательные переживания людей являются всего лишь побочным продуктом развитой внеземной цивилизации, которая пытается решить свои собственные проблемы. Например, экологические, экономические или энергетические. То есть разумные инопланетяне могут наблюдать, как симулированная версия их самих может решить эти проблемы. Если решение будет найдено, то его можно использовать в базовой реальности.

Еще один вариант предполагает, что время может идти намного быстрее в базовой реальности, и инопланетяне могут прожить несколько жизней внутри симуляции, пока в настоящей реальности пройдет всего несколько часов.

Пока что нет никаких доказательств того, что мы живем не в базовой реальности, а в виртуальном мире. Поэтому подобные гипотезы остаются чем-то из области научной фантастики. С другой стороны, доказать тот факт, что мы живем в симуляции, находясь внутри нее, почти невозможно.

И все же Вопсон и другие приверженцы этой гипотезы считают, что ее можно проверить. Физик считает, что наблюдаемые процессы во Вселенной похожи на то, как удаляется лишняя информация на жестком диске компьютера для экономии места. Это является одним из вероятных доказательств того, что мы находимся в виртуальном мире, созданном компьютером невероятной мощности. Проверить то, что мы живем в симуляции можно с помощью обнаружения уничтожения информации при столкновении частиц и античастиц. Ведь, согласно гипотезе Вопсона, информация является фундаментальным строительным блоком нашей Вселенной.

Теоретически все возможно, но любая теория требует доказательств. Возможно, Вопсон или другие физики их найдут, а может быть и нет. Поэтому, может оказаться так, что в один прекрасный (или не очень) день, все мы проснемся из-за того, что нас разбудил Морфеус, а рядом находится Нео. Но пока что это звучит слишком нереально, чтобы быть правдой. Вспоминая другой научно-фантастический проект, "Секретные материалы", можно сказать, что истина где-то там.

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