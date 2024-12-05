Ядерные сердца зондов "Вояджер" медленно останавливаются: что происходит

В NASA считают, что срок службы космических аппаратов подходит к концу.

С момента запуска "Вояджер-1" и "Вояджер-2" прошло почти 50 лет и срок их службы подходит к концу, пишет Wired.

Дело в том, что на борту космических аппаратов установлены ядерные батареи, мощность которых постепенно падает. Поэтому NASA уже давно начали отключать научные инструменты аппаратов один за другим.

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Оба "Вояджера" были запущены в 1977 году, и с того времени аппараты проделали невероятный путь, улетев в космос дальше любого запущенного человечеством аппарата. Но почти 50 лет полеты нанесли аппаратам существенный урон.

"Вояджеры" были оснащены ядерными батареями, которые вырабатывали энергию за счет распада изотопов плутония-238. Выделяемое при распаде тепло преобразовывалось в энергию для питания бортовых систем. Но спустя почти 50 лет, мощность этих батарей на исходе.

Запас плутония на борту "Вояджеров" истощается и производится все меньше и меньше энергии. Максимальный срок службы ядерных батарей составляет 60 лет.

Для того, чтобы сохранить оставшуюся энергию, команда миссии постепенно отключается те или другие инструменты на зондах. К примеру, в октябре был отключен плазменный научный прибор "Вояджер-2", он измерял электрически заряженные атомы, проходящие мимо него. Именно это устройство в 2018 году показало, что "Вояджер-2" вышел из гелиосферы и перешел в межзвездное пространство.

Теперь же на борту "Вояджеров" остаются активными только четыре прибора, включая магнитометр и другие инструменты, которые помогают изучать галактическую среду.

Связь с "Вояджерами" все еще работает, но без проблем не обходится. В прошлом месяце NASA с трудом восстановила связь с "Вояджер-1". В прошлом же году агентство не могло связаться с зондом "Вояджер-2".

Команды "Вояджеров" полагают, что аппараты прослужат до своего 50-летнего юбилея, который наступит в 2027 году. Все что будет сверху намеченной даты, можно будет считать огромным везением.

Поле того, как батареи зондов окончательно разрядятся, аппараты продолжат свой путь по текущей траектории, пока возможно, не врежутся во что-нибудь в космосе. Невозможно точно сказать, как далеко в космос залетят "Вояджеры", оснащенные известным золотыми пластинками с информацией о человечестве.

Напомним, команда NASA подтвердила, что космический аппарат "Вояджер-1", запущенный в 1977 году, снова в строю. Космический аппарат NASA "Вояджер-1" возобновил свою работу, регулярно отправляя научные данные на Землю с расстояния около 24,9 млрд километров.