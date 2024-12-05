Ядерні серця зондів "Вояджер" повільно зупиняються: що відбувається

У NASA вважають, що термін служби космічних апаратів добігає кінця.

З моменту запуску "Вояджер-1" і "Вояджер-2" минуло майже 50 років і термін їхньої служби добігає кінця, пише Wired.

Річ у тім, що на борту космічних апаратів встановлено ядерні батареї, потужність яких поступово падає. Тому NASA вже давно почали відключати наукові інструменти апаратів один за одним.

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Обидва "Вояджери" були запущені 1977 року і відтоді пройшли неймовірний шлях, відлетівши в космос далі будь-якого запущеного людством апарату. Але майже 50 років польотів завдали апаратам істотної шкоди.

"Вояджери" були оснащені ядерними батареями, які виробляли енергію за рахунок розпаду ізотопів плутонію-238. Тепло, що виділялося під час розпаду, перетворювалося на енергію для живлення бортових систем. Але через майже 50 років, потужність цих батарей закінчується.

Запас плутонію на борту "Вояджерів" виснажується і виробляється дедалі менше й менше енергії. Максимальний термін служби ядерних батарей становить 60 років.

Для того, щоб зберегти енергію, що залишилася, команда місії поступово відключає ті чи інші інструменти на зондах. Наприклад, у жовтні відключили плазмовий науковий прилад "Вояджер-2", він вимірював електрично заряджені атоми, що проходять повз нього. Саме цей пристрій 2018 року показав, що "Вояджер-2" вийшов із геліосфери і перейшов у міжзоряний простір.

Тепер же на борту "Вояджерів" залишаються активними тільки чотири прилади, включно з магнітометром та іншими інструментами, які допомагають вивчати галактичне середовище.

Зв'язок із "Вояджерами" все ще працює, але без проблем не обходиться. Минулого місяця NASA ледве відновила зв'язок із "Вояджером-1". Минулого ж року агентство не могло зв'язатися із зондом "Вояджер-2".

Команди "Вояджерів" вважають, що апарати прослужать до свого 50-річного ювілею, який настане 2027 року. Усе, що буде зверху наміченої дати, можна буде вважати величезним везінням.

Після того, як батареї зондів остаточно розрядяться, апарати продовжать свій шлях за поточною траєкторією, доки, можливо, не вріжуться в що-небудь у космосі. Неможливо точно сказати, як далеко в космос залетять "Вояджери", оснащені відомими золотими пластинками з інформацією про людство.

Нагадаємо, команда NASA підтвердила, що космічний апарат "Вояджер-1", запущений 1977 року, знову в строю. Космічний апарат NASA "Вояджер-1" відновив свою роботу, регулярно відправляючи наукові дані на Землю з відстані близько 24,9 млрд кілометрів.