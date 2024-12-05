"Матриця" реальна: ми живемо в симуляції Всесвіту, як новий закон фізики пояснює це

Якщо ми живемо у віртуальному світі, то чому він міг бути створений і ким?

На початку ХХІ століття з'явилася теорія, яку підтримують деякі вчені, яка стверджує, що наш Всесвіт є лише симуляцією. Тобто ми живемо у світі, схожому на той, що був показаний у кінотрилогії "Матриця". Тобто весь Всесвіт, у якому ми живемо, не є справжньою реальністю, а це просто віртуальний світ. Теоретики, які підтримують цю теорію, і працюють з інформаційною фізикою, вважають, що наша реальність складається з бітів інформації і вони можуть мати масу. Фізик Мелвін Вопсон із Портсмутського університету (Велика Британія) є одним із таких теоретиків, і він запропонував можливі варіанти симуляції Всесвіту, в яких живе людство, пише IFLScience.

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Мелвін Вопсон став відомим у всьому світі минулого року, після заяви про те, що він відкрив новий закон фізики. Закон дістав назву другий закон інформаційної динаміки. Згідно з ним, інформація має масу та всі елементарні частинки у Всесвіті зберігають у собі інформацію. Також, згідно із заявою Вопсона, цей закон містить докази того, що ми можемо жити в симуляції Всесвіту. Фізик заявив, що знайшов потенційний доказ цьому, зокрема вивчаючи мутації вірусів. Вопсон вважає, що є такі процеси, як симетрія у Всесвіті та мутації вірусів, які, мабуть, схильні до мінімізації кількості інформації у Всесвіті. З огляду на те, що другий закон інформаційної динаміки застосовний до всіх компонентів Всесвіту, це вказує на те, що він є штучно створеною симуляцією, вважає фізик.

За словами Вопсона, такий дуже складний Всесвіт, як наш, якщо він є симуляцією, потребує оптимізації та стиснення інформації. Це саме те, що можна спостерігати навколо в нашій реальності, включно з біологічними системами та математичними симетріями.

Ця гіпотеза потребує доказів, але поки що їх немає. Але Вопсон запропонував кілька видів симуляції, в яких може жити людство. Водночас він вважає, що цей віртуальний світ могла створити більш розвинена позаземна цивілізація, у якої для цього є причини.

В одному з варіантів, позаземна цивілізація могла створити симуляцію нашого Всесвіту в розважальних цілях. Тобто, щоб використовувати симульованих істот і прожити зовсім інше життя.

На початку 21 століття з'явилася теорія, яку підтримують деякі вчені, яка стверджує, що наш Всесвіт є лише симуляцією Фото: ScienceAlert

Інший варіант припускає, що всі свідомі переживання людей є всього лише побічним продуктом розвиненої позаземної цивілізації, яка намагається вирішити свої власні проблеми. Наприклад, екологічні, економічні чи енергетичні. Тобто розумні інопланетяни можуть спостерігати, як симульована версія їх самих може вирішити ці проблеми. Якщо рішення буде знайдено, то його можна використати в базовій реальності.

Ще один варіант припускає, що час може йти набагато швидше в базовій реальності, тож інопланетяни можуть прожити кілька життів усередині симуляції, поки в реальній реальності мине лише кілька годин.

Поки що немає жодних доказів того, що ми живемо не в базовій реальності, а у віртуальному світі. Тому подібні гіпотези залишаються чимось зі сфери наукової фантастики. З іншого боку, довести той факт, що ми живемо в симуляції, перебуваючи всередині неї, майже неможливо.

І все ж Вопсон та інші прихильники цієї гіпотези вважають, що її можна перевірити. Фізик вважає, що спостережувані процеси у Всесвіті схожі на те, як видаляється зайва інформація на жорсткому диску комп'ютера для економії місця. Це є одним із ймовірних доказів того, що ми перебуваємо у віртуальному світі, створеному комп'ютером неймовірної потужності. Перевірити те, що ми живемо в симуляції можна за допомогою виявлення знищення інформації під час зіткнення частинок і античастинок. Адже, згідно з гіпотезою Вопсона, інформація є фундаментальним будівельним блоком нашого Всесвіту.

Теоретично все можливо, але будь-яка теорія потребує доказів. Можливо, Вопсон або інші фізики їх знайдуть, а може й ні. Тож, може виявитися так, що одного чудового (або не дуже) дня, всі ми прокинемося через те, що нас розбудив Морфеус, а поруч перебуває Нео. Але поки що це звучить занадто нереально, щоб бути правдою. Згадуючи інший науково-фантастичний проєкт, "Секретні матеріали", можна сказати, що істина десь там.

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