Як цукрова вата: астрономи виявили одну з найлегших планет в аномальній системі

Учені виявили ще один світ у системі, що складається з трьох відомих планет із надзвичайно низькою щільністю.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб відкрили нову планету, яка обертається навколо зірки Kepler-51, і знаходиться на відстані 2615 світлових років від нас. Навколо цієї зірки також обертаються три відомі одні з найлегших і найменш щільних планет, коли-небудь виявлених. Їхню щільність можна порівняти зі щільністю цукрової вати. Поки що достеменно невідомо, чи володіє новий світ такими ж характеристиками, а також вчені не розуміють, як в одній планетній системі могло утворитися відразу настільки дивних світів. Дослідження опубліковано в Astronomical Journal, пише Space.

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За словами вчених, так звані надпухкі планети мають дуже низьку щільність, малу масу, але великий розмір, і зустрічаються вони дуже рідко. Раніше вченим були відомі три планети, які обертаються навколо зірки Kepler-51, що мають розмір Сатурна, але їхня маса лише в 3–6 разів більша за масу Землі. Їхня щільність порівнянна зі щільністю цукрової вати. Отже, це одні з найлегших відомих планет за межами Сонячної системи.

Зірка Kepler-51 є молодшою версією Сонця, адже її маса лише на 4% менша, а яскравість менша на 30%. Просто Kepler-51 приблизно в 7 разів молодша за Сонце, якому 4,6 млрд років, і коли наша зірка мала такий самий вік, її яскравість була відповідна.

Раніше вчені виявили, що навколо цієї зірки обертаються планети Kepler-51b, Kepler-51с і Kepler-51d. Тепер же астрономи виявили четверту планету в цій системі — Kepler-51e.

Kepler-51d є найбільш пухкою планетою в системі. Багато планет із надзвичайно низькою щільністю обертаються дуже близько до своїх зірок, і тепло зірок змушує їх розширюватися. Але Kepler-51d здійснює повний оберт навколо своєї зірки за 130 днів, проте вона виділяє менше тепла, ніж Сонце, а значить планета не повинна розширюватися. Однак щільність Kepler-51d складу років всього 0,0381 г/см3. Для порівняння, щільність води становить 1 г/см3, Землі — 5,5 г/см3, а Сатурна, найменш щільної планети в Сонячній системі, — 0,69 г/см3.

Планетна система Kepler-51. Ілюстрація Фото: space.com

Що стосується нової планети Kepler-51e, то її маса схожа на маси інших трьох планет. Водночас планета робить повний оберт навколо своєї зірки за 264 дні. Цей світ впливає на орбіти інших планет у системі.

Вчені поки що не знають, чи є планета Kepler-51e такою самою надпухлою, як і її сусіди. Можливо, це звичайний газовий гігант, як Нептун, але можливо, це навіть суперЗемля.

Відкриття нової планети змусило вчених заново виміряти маси трьох відомих планет, і виявилося, що вони трохи важчі, ніж вважалося раніше, особливо Kepler-51b. Хоча це і робить їх трохи щільнішими, але все одно це одні з найлегших планет з найменшою щільністю серед виявлених.

За словами вчених, надпухкі планети трапляються дуже рідко, і водночас здебільшого в планетній системі перебуває тільки один подібний світ. Але в цьому випадку навколо зірки Kepler-51 обертається відразу кілька таких світів, що дуже дивно.

Вчені вважають, що у цих планет крихітні ядра і величезні, пухкі атмосфери з водню або гелію. Але як вони утворилися і чому їхня атмосфера не була знищена сильним випромінюванням зірки (всі чотири планети розташовані ближче до зірки, ніж Земля до Сонця), залишається загадкою.

Як уже писав Фокус, активність Сонця збільшилася, але на нас чекає щось більш небезпечне, ніж сонячний максимум. Вчені вважають, що сонячна активність збільшиться після того, як сонячний максимум закінчиться, і на Сонці настане нова фаза, названа "зоною битви".

Також Фокус писав про те, що нове дослідження припускає, що комети зіграли важливу роль у наповненні океанів Землі водою.