Как сахарная вата: астрономы обнаружили одну из самых легких планет в аномальной системе

Ученые обнаружили еще один мир в системе, состоящей из трех известных планет с чрезвычайно низкой плотностью.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб открыли новую планету, которая вращается вокруг звезды Kepler-51, и находится на расстоянии 2615 световых лет от нас. Вокруг этой звезды также вращаются три известные одни из самых легких и наименее плотных планет, когда-либо обнаруженных. Их плотность сравнима с плотностью сахарной ваты. Пока что точно не известно, обладает ли новый мир такими же характеристиками, а также ученые не понимают, каким образом в одной планетной системе могло образоваться сразу настолько странных миров. Исследование опубликовано в Astronomical Journal, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, так называемые сверхпухлые планеты имеет очень низкую плотность, малую массу, но большой размер, и встречаются они очень редко. Ранее ученым были известны три планеты, которые вращаются вокруг звезды Kepler-51, имеющие размер Сатурна, но их масса всего в 3-6 раз больше массы Земли. Их плотность сравнима с плотностью сахарной ваты. Таким образом это одни из самых легких известных планет за пределами Солнечной системы.

Звезда Kepler-51 является более молодой версией Солнца, ведь ее масса всего на 4% меньше, а яркость меньше на 30%. Просто Kepler-51 примерно в 7 раз моложе Солнца, которому 4,6 млрд лет, и когда наша звезда имела такой же возраст, ее яркость была соответствующая.

Ранее ученые обнаружили, что вокруг этой звезды вращаются планеты Kepler-51b, Kepler-51с и Kepler-51d. Теперь же астрономы обнаружили четвертую планету в этой системе — Kepler-51e.

Kepler-51d является самой пухлой планетой в системе. Многие планеты с чрезвычайно низкой плотностью вращаются очень близко к своим звездам, и тепло звезд заставляет их расширяться. Но Kepler-51d совершает полный оборот вокруг своей звезды за 130 дней, но она выделяет меньше тепла, чем Солнце, а значит планета не должна расширяться. Тем не менее плотность Kepler-51d состав лет всего 0,0381 г/см3. Для сравнения, плотность воды составляет 1 г/см3, Земли — 5,5 г/см3, а Сатурна, наименее плотной планеты в Солнечной системе, — 0,69 г/см3.

Планетная система Kepler-51. Иллюстрация Фото: space.com

Что касается новой планеты Kepler-51e, то ее масса похожа на массы остальных трех планет. При этом планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за 264 дня. Этот мир влияет на орбиты других планет в системе.

Ученые пока не знают, является ли планета Kepler-51e такой же сверхпухлой, как и ее соседи. Может быть это обычный газовый гигант, как Нептун, но может быть это даже супер-Земля.

Открытие новой планеты заставило ученых заново измерить массы трех известных планет, и оказалось, что немного тяжелее, чем считалось ранее, особенно Kepler-51b. Хотя это и делает их немного плотнее, но все равно это одни из самых легких планет с наименьшей плотностью среди обнаруженных.

По словам ученых, сверхпухлые планеты встречаются очень редко, и при этом в основном в планетной системе находится только один подобный мир. Но в данном случае вокруг звезды Kepler-51 вращается сразу несколько таким миров, что очень странно.

Ученые считают, что у этих планет крошечные ядра и огромные, пухлые атмосферы из водорода или гелия. Но как они образовались и почему их атмосфера не была уничтожена сильным излучением звезды (все четыре планеты находятся ближе к звезде, чем Земля к Солнцу), остается загадкой.

Как уже писал Фокус, активность Солнца увеличилась, но нас ждет нечто более опасное, чем солнечный максимум. Ученые считают, что солнечная активность увеличится после того, как солнечный максимум закончится, и на Солнце наступит новая фаза, названная "зоной битвы".

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает, что кометы сыграли важную роль в наполнении океанов Земли водой.