Величезна чорна діра викинула струмінь плазми в космос, і він врізався в щось невідоме (фото)

Астрономи за допомогою рентгенівського космічного телескопа "Чандра" виявили незвичайний слід від потужного струменя гігантської чорної діри, яка врізалася в непізнаний об'єкт на своєму шляху.

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Науковці використали рентгенівський космічний телескоп Чандра для вивчення галактики Центавр А, яка розташована на відстані 12 млн світлових років від нас. У центрі галактики знаходиться надмасивна чорна діра, яка викидає струмені з плазми, що простягаються через усю галактику. Ці струмені виходять не з самої чорної діри, а з оточуючого її диска з гарячої матерії, якою живиться чорна діра. На новому зображенні астрономи побачили, що один із струменів чорної діри врізався в невідомий об'єкт. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Астрономи з'ясували, що струмінь чорної діри рухається майже зі швидкістю світла. Спостереження дали змогу виявити ділянку V-подібного випромінювання, яка пов'язана з невідомим джерелом рентгенівського випромінювання. Раніше його не спостерігали в галактиці Центавр А.

Невідомий об'єкт, що отримав назву C4, розташований на шляху руху струменя надмасивної чорної діри. При цьому астрономи переділили, що довжина кожної частини "V" становить щонайменше 700 світлових років. Для порівняння найближча до нас зірка знаходиться на відстані майже 4 світлових роки, а один світловий рік — це 9,4 трильйона кілометрів.

Невідомий об'єкт, що отримав назву C4, знаходиться на шляху руху струменя надмасивної чорної діри Фото: phys.org

Поки що астрономи не знають, що це за об'єкт, який створює рентгенівське випромінювання, і в який врізався струмінь чорної діри. Можливо це масивна зірка, яка не пов'язана гравітацією з чорною дірою, а можливо це зірка, яка обертається навколо чорної діри.

Вчені вважають, що рентгенівське випромінювання об'єкта C4 може бути створено внаслідок зіткнення частинок струменя і частинок зоряного вітру, якщо це все-таки зірка.

Але чому випромінювання має V-подібну форму також залишається поки що загадкою.

Насправді астрономи вже не вперше спостерігають, як струмінь чорної діри в Центавр А врізається в інші об'єкти в цій галактиці. Минулі дослідження показали, що, можливо, цими об'єктами є масивні зірки або ж хмари міжзоряного газу. Але зустрічі цих об'єктів із потоком плазми чорної діри створюють випромінювання у формі овалу на зображеннях, а не форму літери V.

Зараз астрономи намагаються з'ясувати, чому об'єкт C4 створює саме таке випромінювання після зіткнення зі струменем чорної діри. Можливо, це пов'язано з типом об'єкта і з тим, наскільки прямо в нього врізається струмінь.

Як уже писав Фокус, Сонячна система могла бути іншою і її змінило вторгнення з глибокого космосу. Вчені вважають, що причина наявного розташування планет полягає в тому, що мільярди років тому в Сонячну систему потрапив величезний міжзоряний гість.

Також Фокус писав про те, що фізики вперше виявили найважчу частинку антиматерії. Це відкриття наближає вчених до розгадки таємниці переважання звичайної матерії у Всесвіті над її протилежним аналогом.