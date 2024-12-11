Огромная черная дыра выбросила струю плазмы в космос, и она врезалась в нечто неизвестное (фото)

Астрономы с помощью рентгеновского космического телескопа Чандра обнаружили необычный след от мощной струи гигантской черной дыры, которая врезалась в неопознанный объект на своем пути.

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Ученые использовали рентгеновский космический телескоп Чандра для изучения галактики Центавр А, которая находится на расстоянии 12 млн световых лет от нас. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая выбрасывает струи из плазмы, которые простираются через всю галактику. Эти струи выходят не из самой черной дыры, а из окружающего ее диска из горячей материи, которой питается черная дыра. На новом изображении астрономы увидели, что одна из струй черной дыры врезалась в неизвестный объект. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Астрономы выяснили, что струя черной дыры движется почти со скоростью света. Наблюдения позволили обнаружить участок V-образного излучения, который связан с неизвестным источником рентгеновского излучения. Ранее его не наблюдали в галактике Центавр А.

Неизвестный объект, получивший название C4, находится на пути движения струи сверхмассивной черной дыры. При этом астрономы переделили, что длина каждой части "V" составляет не менее 700 световых лет. Доля сравнения самая близкая к нам звезда находится на расстоянии почти 4 световых года, а один световой год – это 9,4 триллиона километров.

Неизвестный объект, получивший название C4, находится на пути движения струи сверхмассивной черной дыры Фото: phys.org

Пока что астрономы не знают, что это за объект, который создает рентгеновское излучение, и в который врезалась струя черной дыры. Возможно это массивная звезда, которая не связана гравитацией с черной дырой, а может быть это звезда, которая вращается вокруг черной дыры.

Ученые считают, что рентгеновское излучение объекта C4 может быть создано в результате столкновения частиц струи и частиц звездного ветра, если это все-таки звезда.

Но почему излучение имеет V-образную форму также остается пока загадкой.

На самом деле астрономы уже не впервой раз наблюдают, как струя черной дыры в Центавр А врезается в другие объекты в этой галактике. Прошлые исследования показали, что, возможно, этими объектами являются массивные звезды или же облака межзвездного газа. Но встречи этих объектов с потоком плазмы черной дыры создают излучение в форме овала на изображениях, а не форму буквы V.

Сейчас астрономы пытаются выяснить, почему объект C4 создает именно такое излучение после столкновения со струей черной дыры. Возможно, это связано с типом объекта и с тем, насколько прямо в него врезается струя.

Как уже писал Фокус, Солнечная система могла быть другой и ее изменило вторжение из глубокого космоса. Ученые считают, что причина существующего расположения планет состоит в том, что миллиарды лет назад в Солнечную систему попал огромный межзвездный гость.

Также Фокус писал о том, что физики впервые обнаружили самую тяжелую частицу антиматерии. Это открытие приближает ученых к разгадке тайны преобладания обычной материи во Вселенной над ее противоположным аналогом.