Впервые обнаружена галактика, которая показывает, каким был Млечный Путь в самом начале (фото)

Новая галактика находится в процессе роста и активного образования новых звезд, а свет от нее летел к нам 13,2 млрд лет.

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Астрономы впервые с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили галактику в ранней Вселенной, которая имеет ту же массу, что и Млечный Путь в начале истории своего формирования. Телескоп Уэбб увидел галактику, получившую название Firefly Sparkle, такой, какой она была через 600 млн лет после Большого взрыва. То есть свет от этой галактики летел к нам 13,2 млрд лет. Обнаруженная галактика находится так далеко, что астрономам пришлось использовать гравитационное линзирование, которое действует как увеличительное стекло, чтобы увидеть этот объект. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

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Через пару сотен миллионов лет после рождения Вселенной материя активно начала собираться вместе, чтобы образовать первые звезды и галактики. Но увидеть самые ранние галактики очень сложно, ведь они находятся очень далеко от нас. Для этого астрономы используют гравитационное линзирование. В данном случае в качестве гравитационной линзы, которая усилила свет очень далекой галактики выступало огромное скопление галактик, расположенное на расстоянии 5,3 млрд световых лет от нас. Это скопление с помощью своей гравитации усилило свет далекого объекта, но в то же время исказило его, а потому галактика Firefly Sparkle имеет на снимке форму длинной полосы света. Хотя на самом деле ее форма другая.

Галактика Firefly Sparkle и две соседние галактики Фото: NASA

Реконструкция формы галактики показала, что она находится в стадии формирования, а потому еще не приобрела определенной формы, хотя ученым удалось различить 10 отдельных звездных скоплений, которые образовались в разные периоды времени. Также астрономы определили массу галактики Firefly Sparkle и выяснили, что она похожа на массу Млечного пути, когда наша галактика находилась на такой же ранней стадии формирования.

Реконструкция формы галактики Firefly Sparkle Фото: ScienceAlert

Пройдут миллиарды лет прежде чем обнаруженная галактика обретет четкую форму и наберет полную массу. На то, что галактика Firefly Sparkle активно растет указывает наличие рядом с ней двух меньших галактик, которые находятся на расстоянии 6500 световых лет и 42 000 световых лет от героя исследования.

Такое близкое по космическим меркам расстояние предполагает, что три галактики гравитационное связаны между собой, а значит взаимодействуют. Ученые считают, что Firefly Sparkle вытягивает газ и сових сосдей, что помогает галактике формировать новые звезды. В конечном итоге эти более мелкие галактики поглотит Firefly Sparkle. То же самое сделал во время своей эволюции и Млечный путь.

Галактика Firefly Sparkle, которая пока имеет малую массу, дает возможность ученым увидеть, как формировались самые первые галактики и помогает понять эволюцию Млечного Пути.

Как уже писал Фокус, парадокс черной дыры Стивена Хокинга получил решение, и оно связано с нелюбимым явлением Эйнштейна. Поскольку черные дыры медленно исчезают из-за излучения Хокинга, их информация может сохраняться в еле уловимых пульсациях в пространстве-времени, считают ученые.

Также Фокус писал о том, что новый ядерный двигатель поможет добраться до Марса всего за несколько месяцев, но пока он находится в разработке.