Самый вулканический мир Солнечной системы: открытие меняет представление о спутнике Юпитера

Ученые пришли к выводу, что на самом деле в недрах Ио нет океана из магмы, который бы приводил к извержениям вулканов. Предполагается, что задействован иной процесс.

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Вопреки существующим представлениям о втором по величине спутнике Юпитера под названием Ио, под его поверхностью не скрывается океан из магмы, и он не приводит к извержениям сотен вулканов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, задействован другой механизм, пишет Space.

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Спутник Юпитера Ио является миром с самым большим количеством вулканов в Солнечной системе. Данные прошлых наблюдений за Ио показали, что под поверхностью спутника находится океан из расплавленной магмы глубиной примерно 50 км. На поверхности Ио постоянно происходят извержения примерно 400 вулканов и почти вся поверхность этого мира покрыта лавовыми равнинами. Лава, которая извергается из вулканов поступает из мантии.

Спутник Юпитера Ио является миром с самым большим количеством вулканов в Солнечной системе Фото: NASA

Ученые считают, что вулканическая активность Ио вызвана постоянной деформацией спутника из-за гравитационного влияния Юпитера. Дело в том, что Ио имеет эллиптическую орбиту и во время вращения вокруг Юпитера то приближается к планете, то отдаляется от нее. Это приводит к тому, что недра спутника то расширяются, то сжимаются, что приводит к выделению энергии в виде тепла. В результате магма из недр Луны в виде лавы выплескивается на поверхность, когда происходит извержение вулканов. То есть количество приливной энергии, которую получает от Ио должно быть достаточно для поддержания океана из расплавленной магмы в недрах спутника. Теперь же новое исследование показывает, что никакого океана из магмы там нет.

Ученые использовали новые данные космического аппарата "Юнона", а также данные более ранних наблюдений за спутником Юпитера, и пришли к выводу, что извержения вулканов происходят не из-за океана из магмы, ведь его нет.

Новое исследование показывает, что никакого океана из магмы в недрах Ио нет Фото: space.com

Если бы в недрах Ио существовал океан из магмы, то спутник Юпитера испытывал бы большую деформацию под действием гравитации Юпитера. Но новые данные показывают, что внутренняя часть Ио в основном очень твердая, а не расплавленная. То есть Ио имеет в основном твердую мантию под корой.

Если нет океана из магмы, то каким образом она выходит из вулканов в виде лавы? Ученые считают, что в твердой мантии Ио существуют небольшие "карманы" из магмы, которая выходит на поверхность через вулканы. То есть участки расплавленной породы существуют и именно они отвечают за вулканическую активность на Ио.

Результаты исследования показывают, что только приливного нагрева, вызванного гравитационным влиянием родной планеты, недостаточно для создания океана из магмы на спутнике. Таким образом, это открытие может изменить также представление о других спутниках Юпитера, и спутниках Сатурна.

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