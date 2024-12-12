Этим планетам для "полного счастья" не хватило термоядерного синтеза: что обнаружили ученые

Новая теория объясняет, как могли образоваться десятки загадочных двойных планет, которые обнаружил космический телескоп Уэбб.

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Ученые считают, что загадочные пары блуждающих объектов размером с Юпитер могли возникнуть из эмбриональных звезд. Теория объясняет некоторые характеристики этих двойных объектов с массой Юпитера (JuMBO), например, почему члены каждой пары находятся так далеко друг от друга, но для ее подтверждения нужны дополнительные данные. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Live Science.

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Космический телескоп Уэбб обнаружил десятки JuMBO в туманности Ориона, где происходит активное образование новых звезд. Каждая пара JuMBO состоит из двух газовых гигантов, каждый из которых имеет массу от 0,7 до 30 масс Юпитера. Эти планеты не связаны ни с одной звездой и свободно перемещаются в космосе. При этом челны каждой пары находятся на расстоянии примерно от 25 до 400 астрономических единиц друг от друга. Это в 25–400 раз больше среднего расстояния между Землей и Солнцем.

Существует несколько теорий, которые объясняют происхождение этих странных, блуждающих по космосу, объектов. Все они предполагают, что JuMBO происходят от уже сформировавшихся планет. Но авторы нового исследования считают, что JuMBO в туманности Ориона — это не уже существующие пары планет, а скорее ядра эмбриональных звезд.

Звезды образуются из массивного и плотного облака, состоящего из газа и пыли, которое называется дозвездным ядром. По мере роста ядро сжимается под действием гравитации и создает новорожденную звезду, которая называется протозвездой. Если дозвездное ядро разделяется на части, то оно может создать ​ двойные или даже тройные звезды.

Такие места в космосе, как туманность Ориона, наполнены большим количеством массивных звезд, которые выпускают очень сильное излучение. Еще 20 лет назад появилась теория, согласно которой это излучение может наносить удары по дозвездным ядрам и снимать их внешние слои. Таким образом возникает объект меньшей массы. То есть вместо звезды появляется планета газовый гигант или же коричневый карлик. Последних называют неудавшимися звездами, ведь им не хватает массы для запуска термоядерного синтеза в ядре.

Вместо звезды появляется планета газовый гигант или же коричневый карлик. Последних называют неудавшимися звездами, ведь им не хватает массы для запуска термоядерного синтеза в ядре Фото: Caltech/R. Hurt (IPAC)

Авторы нового исследования решили выяснить, может ли тот же механизм создавать и JuMBO. Ученые обнаружили, что расстояния между членами JuMBO похожи на расстояния между звездами в двойной системе, которые имеют почти такую же массу, как и Солнце. То есть это небольшие звезды.

Эта характеристика JuMBO от двойных коричневых карликов в других местах Млечного Пути, которые разделены всего несколькими расстояниями от Земли до Солнца.

Ученые предположили, что дозвездное ядро создало двойную звездную систему, но затем ​ излучение массивной звезды удалило большую часть массы звезд.

Моделирование показало, что при таком развитии событий действительно возникают двойные объекты, имеющие массу и расстояние, разделяющее их, как и у JuMBO. Исследование показывает, что сильное излучение соседних массивных звезд может привести к тому, что развивающиеся двойные звезды могут стать парами блуждающих планет. И именно так образуются JuMBO, согласно новой теории.

Дополнительные данные помогут подтвердить эту теорию, говорят ученые. Хотя они не исключают того, что JuMBO могут возникать иначе, ведь об этих объектах имеется еще очень мало информации.

Как уже писал Фокус, NASA показало радикальные изменения на Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне за 10 лет. Ученые получили огромное количество научных данных о стоянии атмосферы четырех гигантских планет Солнечной системы благодаря наблюдению за ними с помощью телескопа Хаббл в течение 10 лет.

Также Фокус писал о том, что китайский сверхзвуковой самолет в 6,5 раз превысил скорость звука. Короткий испытательный полет прототипа пассажирского сверхзвукового лайнера помог решить большую проблему для конструкторов самолетов.