Из Пекина в Нью-Йорк за 2 часа: китайский сверхзвуковой самолет в 6,5 раз превысил скорость звука

Короткий испытательный полет прототипа пассажирского сверхзвукового лайнера помог решить большую проблему для конструкторов самолетов.

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Ученые из Китайской академии наук только сейчас заявили о том, что еще в 2021 году, было проведено успешное испытание прототипа большого сверхзвукового самолета, когда он достиг гиперзвуковой скорости. Это скорость, которая более чем в 5 раз превышает скорость звука, которая составляет 1234 км/ч. Ученые заявили, что их прототип с довольно громоздким корпусом достиг скорости, которая в 6,5 раз превышает скорость звука. Это испытание держали в секрете 3 года из-за конфиденциальности проекта, пишет Interesting Engineering.

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В Китайской академии наук сообщили о том, что еще в 2021 году было проведено успешное испытание прототипа большого сверхзвукового пассажирского самолета. Точно неизвестно как он выглядит и очень мало деталей имеется о его конструкции. Информация об испытании держалась в секрете 3 года из-за конфиденциальности проекта, хотя не ясно почему о нем все же сообщили общественности.

Неизвестно, была ли построена полноценная модель нового сверхзвукового пассажирского авиалайнера, строится ли она и когда будет осуществлен первый полет такого самолета. По словам китайских ученых, новый сверхзвуковой самолет позволит перевозить пассажиров и грузы на гиперзвуковой скорости. При этом, например, полет из Пекина в Нью-Йорк займет всего 2 часа, вместо 13, которые требуются для полета обычного пассажирского самолета.

Впервые китайские ученые создали конструкцию самолета, который может летать с гиперзвуковой скоростью еще в 2018 году. Разрешение на испытательный полет было получено через 3 года. И он состоялся на космодроме Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в августе 2021 года.

Согласно заявлению Китайской академии наук, это был 20-минутный испытательный полет, во время которого прототип сверхзвукового самолета достиг гиперзвуковой скорости, которая в 6,5 раза превышала скорость звука. При этом полет помог решить большую проблему для конструкторов самолетов.

Проблема заключалась в том, что полезное внутреннее пространство самолета приходилось уменьшать по мере снижения скорости полета летательного аппарата. Поэтому взрослый пассажир мог легко удариться головой, стоя в легендарном сверхзвуковом авиалайнере "Конкорд". Все гиперзвуковые самолеты, используемые сегодня, имеют ограниченное внутреннее пространство, что означает, что их можно использовать в основном для беспилотных миссий и других военных целей.

В то же время ученые заявили, что все еще сталкивается с многочисленными проблемами, которые необходимо решить. Но проект держится в строгом секрете.

Как уже писал Фокус, американский новый сверхзвуковой самолет, который является прототипом пассажирского авиалайнера, установил новый рекорд во время полета.

Также Фокус писал о том, что ученые открыли две новые бесконечности и они противоречат фундаментальной математике. Две новые бесконечности не вписываются в фундаментальную математическую теорию.