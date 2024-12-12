З Пекіна до Нью-Йорка за 2 години: китайський надзвуковий літак у 6,5 разів перевищив швидкість звуку

Короткий випробувальний політ прототипу пасажирського надзвукового лайнера допоміг вирішити велику проблему для конструкторів літаків.

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Науковці з Китайської академії наук тільки зараз заявили про те, що ще у 2021 році, було проведено успішне випробування прототипу великого надзвукового літака, коли він досяг гіперзвукової швидкості. Це швидкість, яка більш ніж у 5 разів перевищує швидкість звуку, яка становить 1234 км/год. Науковці заявили, що їхній прототип із доволі громіздким корпусом досяг швидкості, яка в 6,5 разів перевищує швидкість звуку. Це випробування тримали в секреті 3 роки через конфіденційність проєкту, пише Interesting Engineering.

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У Китайській академії наук повідомили про те, що ще 2021 року було проведено успішне випробування прототипу великого надзвукового пасажирського літака. Точно невідомо, який він має вигляд, і дуже мало деталей є про його конструкцію. Інформація про випробування трималася в секреті 3 роки через конфіденційність проєкту, хоча незрозуміло, чому про нього все ж таки повідомили громадськості.

Невідомо, чи було побудовано повноцінну модель нового надзвукового пасажирського авіалайнера, чи будується вона і коли буде здійснено перший політ такого літака. За словами китайських учених, новий надзвуковий літак дасть змогу перевозити пасажирів і вантажі на гіперзвуковій швидкості. При цьому, наприклад, політ із Пекіна до Нью-Йорка триватиме всього 2 години, замість 13, які потрібні для польоту звичайного пасажирського літака.

Уперше китайські вчені створили конструкцію літака, який може літати з гіперзвуковою швидкістю ще 2018 року. Дозвіл на випробувальний політ було отримано через 3 роки. І він відбувся на космодромі Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході Китаю в серпні 2021 року.

Згідно із заявою Китайської академії наук, це був 20-хвилинний випробувальний політ, під час якого прототип надзвукового літака досягнув гіперзвукової швидкості, що в 6,5 раза перевищувала швидкість звуку. При цьому політ допоміг вирішити велику проблему для конструкторів літаків.

Проблема полягала в тому, що корисний внутрішній простір літака доводилося зменшувати в міру зниження швидкості польоту літального апарату. Тому дорослий пасажир міг легко вдаритися головою, стоячи в легендарному надзвуковому авіалайнері "Конкорд". Усі гіперзвукові літаки, що використовуються сьогодні, мають обмежений внутрішній простір, що означає, що їх можна використовувати в основному для безпілотних місій та інших військових цілей.

Водночас вчені заявили, що все ще стикається з численними проблемами, які необхідно вирішити. Але проєкт тримається в суворій таємниці.

Як уже писав Фокус, американський новий надзвуковий літак, який є прототипом пасажирського авіалайнера, встановив новий рекорд під час польоту.

Також Фокус писав про те, що вчені відкрили дві нові нескінченності і вони суперечать фундаментальній математиці. Дві нові нескінченності не вписуються у фундаментальну математичну теорію.