Цим планетам для "повного щастя" не вистачило термоядерного синтезу: що виявили вчені

Нова теорія пояснює, як могли утворитися десятки загадкових подвійних планет, які виявив космічний телескоп Вебб.

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Учені вважають, що загадкові пари блукаючих об'єктів розміром з Юпітер могли виникнути з ембріональних зірок. Теорія пояснює деякі характеристики цих подвійних об'єктів з масою Юпітера (JuMBO), наприклад, чому члени кожної пари знаходяться так далеко один від одного, але для її підтвердження потрібні додаткові дані. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Live Science.

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Космічний телескоп Вебб виявив десятки JuMBO в туманності Оріона, де відбувається активне утворення нових зірок. Кожна пара JuMBO складається з двох газових гігантів, кожен з яких має масу від 0,7 до 30 мас Юпітера. Ці планети не пов'язані з жодною зіркою і вільно переміщаються в космосі. При цьому човни кожної пари перебувають на відстані приблизно від 25 до 400 астрономічних одиниць один від одного. Це у 25-400 разів більше за середню відстань між Землею і Сонцем.

Існує кілька теорій, які пояснюють походження цих дивних об'єктів, що блукають космосом. Усі вони припускають, що JuMBO походять від планет, що вже сформувалися. Але автори нового дослідження вважають, що JuMBO в туманності Оріона — це не вже існуючі пари планет, а скоріше ядра ембріональних зірок.

Зірки утворюються з масивної і щільної хмари, що складається з газу і пилу, яка називається дозоряним ядром. У міру зростання ядро стискається під дією гравітації і створює новонароджену зірку, яка називається протозіркою. Якщо дозоряне ядро розділяється на частини, то воно може створити подвійні або навіть потрійні зірки.

Такі місця в космосі, як туманність Оріона, наповнені великою кількістю масивних зірок, які випускають дуже сильне випромінювання. Ще 20 років тому з'явилася теорія, згідно з якою це випромінювання може завдавати ударів по дозоряних ядрах і знімати їхні зовнішні шари. Таким чином виникає об'єкт меншої маси. Тобто замість зірки з'являється планета, газовий гігант або ж коричневий карлик. Останніх називають невдалими зірками, адже їм не вистачає маси для запуску термоядерного синтезу в ядрі.

Замість зірки з'являється планета газовий гігант або ж коричневий карлик. Останніх називають невдалими зірками, адже їм не вистачає маси для запуску термоядерного синтезу в ядрі Фото: коричневый карлик

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, чи може той самий механізм створювати і JuMBO. Учені виявили, що відстані між членами JuMBO схожі на відстані між зірками в подвійній системі, які мають майже таку саму масу, як і Сонце. Тобто це невеликі зірки.

Ця характеристика JuMBO від подвійних коричневих карликів в інших місцях Чумацького Шляху, які розділені лише кількома відстанями від Землі до Сонця.

Вчені припустили, що дозоряне ядро створило подвійну зоряну систему, але потім випромінювання масивної зірки видалило більшу частину маси зірок.

Моделювання показало, що за такого розвитку подій справді виникають подвійні об'єкти, що мають масу і відстань, що розділяє їх, як і у JuMBO. Дослідження показує, що сильне випромінювання сусідніх масивних зірок може призвести до того, що подвійні зірки, які розвиваються, можуть стати парами блукаючих планет. І саме так утворюються JuMBO, згідно з новою теорією.

Додаткові дані допоможуть підтвердити цю теорію, кажуть учені. Хоча вони не виключають того, що JuMBO можуть виникати інакше, адже про ці об'єкти є ще дуже мало інформації.

Як уже писав Фокус, NASA показало радикальні зміни на Юпітері, Сатурні, Урані та Нептуні за 10 років. Вчені отримали величезну кількість наукових даних про стан атмосфери чотирьох гігантських планет Сонячної системи завдяки спостереженню за ними за допомогою телескопа Хаббл протягом 10 років.

Також Фокус писав про те, що китайський надзвуковий літак у 6,5 разів перевищив швидкість звуку. Короткий випробувальний політ прототипу пасажирського надзвукового лайнера допоміг вирішити велику проблему для конструкторів літаків.